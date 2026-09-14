За атакою на НАБУ та САП стояв не лише Кравченко, а і його друг, "адвокат-хакер" Борзих, - Клименко
Інформаційні атаки на Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру України в липні 2025 року та зараз виконувалися не лише ексгенеральним прокурором Русланом Кравченком, а і його "адвокатом-хакером" — Дмитром Борзих.
Про це директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко повідомили під час спільного брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
Хто стоїть за тиском на НАБУ та САП
За словами Клименка, інформаційна атака на антикорупційну систему готувалася й виконувалася ще з липня 2025 року і не одним лише генпрокурором.
Йдеться про колишнього заступника головного військового прокурора та підозрюваного у справі "адвокатів-хакерів" Дмитра Борзих.
"До цього був залучений близький друг, адвокат, якого в медіа називають "адвокатом-хакером". Він фактично виступає архітектором таких нестандартних атак на антикорсистему", — сказав Клименко.
Клименко про стосунки з Кравченком
Голова САП також пояснив межі повноважень генпрокурора щодо НАБУ: Кравченко уповноважений погоджувати слідчі та негласні слідчі дії лише в тих провадженнях, де фігурують народні депутати.
Особистої комунікації між ним і Кравченком не було, зазначив Клименко: "Чи комунікували ми? Не комунікували, не зустрічалися. Ініціативи ні від нього, ні від нас на таку комунікацію в принципі не було".
Водночас він визнав, що напруга між сторонами була — ще в липні 2025 року, і частково зберігалася й після.
Чи тиснув Кравченко після викриття "Карфагену"
- Директор НАБУ Кривонос заявив, що особисто в нього немає жодної напруги з правоохоронними органами, а стосунки — робочі.
На запитання, чи були після оприлюднення записів "Карфагену" й оголошення підозр фігурантам тиск чи спроби особистої розмови з боку Кравченка, він відповів ухильно: "У нас досудове розслідування по цій операції продовжується, і фактично ми не можемо коментувати. Навіть якби такі дії були, то вони будуть у процесуальний спосіб оцінені".
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Виходець з Луганську, Дмитро Борзих починав свою кар'єру прокурором Ленінського району м. Луганська. Після подій Революції Гідності Дмитро Борзих переїздить до Києва та починає працювати в Головній військовій прокуратурі ГПУ, де зовсім незабаром стає правою рукою Анатолія Матіоса. В листопаді 2014 року, з нагоди Дня працівника прокуратури, Президент України http://www.president.gov.ua/documents/8942014-18047 нагороджує Дмитра Борзих медаллю «За працю і звитягу». Цікаво, за що було його нагороджено - щойно по приїзду з Луганська?