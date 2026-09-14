За атакою на НАБУ та САП стояв не лише Кравченко, а і його друг, "адвокат-хакер" Борзих, - Клименко

Інформаційні атаки на Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру України в липні 2025 року та зараз виконувалися не лише ексгенеральним прокурором Русланом Кравченком, а і його "адвокатом-хакером" — Дмитром Борзих.

Про це директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко повідомили під час спільного брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто стоїть за тиском на НАБУ та САП

За словами Клименка, інформаційна атака на антикорупційну систему готувалася й виконувалася ще з липня 2025 року і не одним лише генпрокурором.

Йдеться про колишнього заступника головного військового прокурора та підозрюваного у справі "адвокатів-хакерів" Дмитра Борзих.

"До цього був залучений близький друг, адвокат, якого в медіа називають "адвокатом-хакером". Він фактично виступає архітектором таких нестандартних атак на антикорсистему", — сказав Клименко.

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Клименко про стосунки з Кравченком

Голова САП також пояснив межі повноважень генпрокурора щодо НАБУ: Кравченко уповноважений погоджувати слідчі та негласні слідчі дії лише в тих провадженнях, де фігурують народні депутати.

Особистої комунікації між ним і Кравченком не було, зазначив Клименко: "Чи комунікували ми? Не комунікували, не зустрічалися. Ініціативи ні від нього, ні від нас на таку комунікацію в принципі не було".

Водночас він визнав, що напруга між сторонами була — ще в липні 2025 року, і частково зберігалася й після.

Чи тиснув Кравченко після викриття "Карфагену"

Директор НАБУ Кривонос заявив, що особисто в нього немає жодної напруги з правоохоронними органами, а стосунки — робочі.

На запитання, чи були після оприлюднення записів "Карфагену" й оголошення підозр фігурантам тиск чи спроби особистої розмови з боку Кравченка, він відповів ухильно: "У нас досудове розслідування по цій операції продовжується, і фактично ми не можемо коментувати. Навіть якби такі дії були, то вони будуть у процесуальний спосіб оцінені".

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