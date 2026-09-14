РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14263 посетителя онлайн
Новости Давление на НАБУ и САП Ликвидация независимости НАБУ и САП
1 771 11

За атакой на НАБУ и САП стоял не только Кравченко, но и его друг, "адвокат-хакер" Борзых, - Клименко

Клименко, Кривонос

Информационные атаки на Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру Украины в июле 2025 года и в настоящее время осуществлялись не только бывшим генеральным прокурором Русланом Кравченко, но и его "адвокатом-хакером" — Дмитрием Борзых.

Об этом директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко сообщили во время совместного брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кто стоит за давлением на НАБУ и САП

По словам Клименко, информационная атака на антикоррупционную систему готовилась и осуществлялась еще с июля 2025 года и не только одним генеральным прокурором.

Речь идет о бывшем заместителе главного военного прокурора и подозреваемом по делу "адвокатов-хакеров" Дмитрии Борзых.

"К этому был привлечен близкий друг, адвокат, которого в СМИ называют "адвокатом-хакером". Он фактически выступает архитектором таких нестандартных атак на антикоррупционную систему", — сказал Клименко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ не будет объявлять о возможном предъявлении подозрения бывшему генпрокурору Кравченко, - Кривонос

Клименко об отношениях с Кравченко

Глава САП также объяснил пределы полномочий генпрокурора в отношении НАБУ: Кравченко уполномочен согласовывать следственные и негласные следственные действия только в тех производствах, где фигурируют народные депутаты.

Личного общения между ним и Кравченко не было, отметил Клименко:"Общались ли мы? Нет, не общались, не встречались. Инициативы ни с его стороны, ни с нашей на такое общение в принципе не было".

В то же время он признал, что напряженность между сторонами была — еще в июле 2025 года, и частично сохранялась и после.

Оказывал ли Кравченко давление после разоблачения "Карфагена"

  • Директор НАБУ Кривонос заявил, что лично у него нет никаких напряжений с правоохранительными органами, а отношения — рабочие.

На вопрос, было ли после обнародования записей "Карфагена" и объявления подозрений фигурантам давление или попытки личной беседы со стороны Кравченко, он ответил уклончиво:"У нас продолжается досудебное расследование по этой операции, и фактически мы не можем это комментировать. Даже если бы такие действия и имели место, то они будут оценены в соответствии с процессуальным правом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фигуранты "Карфагена" знали об обысках, произошла утечка информации. В атаке на НАБУ и САП участвовала СБУ, - Кривонос

Автор: 

НАБУ (5026) САП (2534) Кравченко Руслан (238) Клименко Александр САП (87)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
🙏🙏🙏🙏🙏знищуй усіх , крім НаБу та Опозиції!! Набу хай копає далі!!
показать весь комментарий
14.09.2026 19:42 Ответить
+3
Риги рулять
Виходець з Луганську, Дмитро Борзих починав свою кар'єру прокурором Ленінського району м. Луганська. Після подій Революції Гідності Дмитро Борзих переїздить до Києва та починає працювати в Головній військовій прокуратурі ГПУ, де зовсім незабаром стає правою рукою Анатолія Матіоса. В листопаді 2014 року, з нагоди Дня працівника прокуратури, Президент України http://www.president.gov.ua/documents/8942014-18047 нагороджує Дмитра Борзих медаллю «За працю і звитягу». Цікаво, за що було його нагороджено - щойно по приїзду з Луганська?
показать весь комментарий
14.09.2026 19:51 Ответить
+2
Цих Борзих треба бити по руках
показать весь комментарий
14.09.2026 19:51 Ответить

Загрузка...

 
 