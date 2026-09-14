За атакой на НАБУ и САП стоял не только Кравченко, но и его друг, "адвокат-хакер" Борзых, - Клименко
Информационные атаки на Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру Украины в июле 2025 года и в настоящее время осуществлялись не только бывшим генеральным прокурором Русланом Кравченко, но и его "адвокатом-хакером" — Дмитрием Борзых.
Об этом директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко сообщили во время совместного брифинга, передает Цензор.НЕТ.
Кто стоит за давлением на НАБУ и САП
По словам Клименко, информационная атака на антикоррупционную систему готовилась и осуществлялась еще с июля 2025 года и не только одним генеральным прокурором.
Речь идет о бывшем заместителе главного военного прокурора и подозреваемом по делу "адвокатов-хакеров" Дмитрии Борзых.
"К этому был привлечен близкий друг, адвокат, которого в СМИ называют "адвокатом-хакером". Он фактически выступает архитектором таких нестандартных атак на антикоррупционную систему", — сказал Клименко.
Клименко об отношениях с Кравченко
Глава САП также объяснил пределы полномочий генпрокурора в отношении НАБУ: Кравченко уполномочен согласовывать следственные и негласные следственные действия только в тех производствах, где фигурируют народные депутаты.
Личного общения между ним и Кравченко не было, отметил Клименко:"Общались ли мы? Нет, не общались, не встречались. Инициативы ни с его стороны, ни с нашей на такое общение в принципе не было".
В то же время он признал, что напряженность между сторонами была — еще в июле 2025 года, и частично сохранялась и после.
Оказывал ли Кравченко давление после разоблачения "Карфагена"
- Директор НАБУ Кривонос заявил, что лично у него нет никаких напряжений с правоохранительными органами, а отношения — рабочие.
На вопрос, было ли после обнародования записей "Карфагена" и объявления подозрений фигурантам давление или попытки личной беседы со стороны Кравченко, он ответил уклончиво:"У нас продолжается досудебное расследование по этой операции, и фактически мы не можем это комментировать. Даже если бы такие действия и имели место, то они будут оценены в соответствии с процессуальным правом".
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Виходець з Луганську, Дмитро Борзих починав свою кар'єру прокурором Ленінського району м. Луганська. Після подій Революції Гідності Дмитро Борзих переїздить до Києва та починає працювати в Головній військовій прокуратурі ГПУ, де зовсім незабаром стає правою рукою Анатолія Матіоса. В листопаді 2014 року, з нагоди Дня працівника прокуратури, Президент України http://www.president.gov.ua/documents/8942014-18047 нагороджує Дмитра Борзих медаллю «За працю і звитягу». Цікаво, за що було його нагороджено - щойно по приїзду з Луганська?