Постачав "Кинджали" та "Герані": судитимуть заступника міністра оборони РФ Криворучка

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника міністра оборони РФ Олексія Криворучка.

Посадовця обвинувачують у веденні агресивної війни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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Забезпечення російської армії зброєю та ударними дронами

За даними слідства, Криворучко з 2018 року відповідає за військово-технічну політику держави-агресора, організацію державного оборонного замовлення та постачання озброєння армії РФ.

Слідством встановлено наступні факти його діяльності:

Закупівля засобів ураження: Підписував контракти на виробництво й постачання гіперзвукових ракет "Кинджал", комплексів "Іскандер-М", керованих авіабомб (КАБ) та БПЛА типу "Герань" і "Гербера".

Контроль виробництва: Організовував системний контроль за виконаннями оборонних замовлень та відповідав за нарощування темпів виробництва.

Розвиток дронових технологій: Ініціював створення Центру перспективних безпілотних технологій "Рубікон", підрозділи якого залучені до бойових дій проти України.

Озброєння, яке постачав Криворучко, системно застосовується для ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України, що призводить до загибелі мирного населення та масштабних руйнувань.

Масштаби "магістральної справи"

Розслідування щодо заступника очільника МО РФ є частиною великого провадження про злочин агресії проти України. Наразі у "магістральній справі" зафіксовані такі показники:

742 особи отримали повідомлення про підозру;

293 особам інкриміновано безпосередньо злочин агресії;

130 обвинувальних актів вже скеровано до суду;

6 осіб отримали вироки та засуджені.

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