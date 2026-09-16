Выборы возможны после нескольких месяцев прекращения огня, - Зеленский

Около 9 млн украинцев в настоящее время находятся за рубежом, что может стать одним из ключевых вызовов при организации предстоящих выборов. Отдельный вопрос — участие в голосовании жителей временно оккупированных территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью CBC News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский заявил, что готов провести выборы даже в ближайшее время, однако, по его словам, этому препятствуют действующее законодательство и ситуация с безопасностью.

"Я готов провести выборы хоть завтра, но если война будет продолжаться, вы не сможете этого сделать ни в соответствии с Конституцией, ни с избирательным законодательством, ни с учетом ситуации с безопасностью в первую очередь. Как люди будут голосовать, когда дети не могут ходить в школу? Как проводить выборы, когда 9 млн человек находятся за границей? Обычно за границей голосуют около полумиллиона человек", — сказал президент.

По словам Зеленского, Украина могла бы организовать выборы при условии прекращения огня на несколько месяцев. Этот период можно было бы использовать для подготовки и проведения голосования, а также для дальнейшей работы над завершением войны.

Отдельный вопрос — голосование на оккупированных территориях

Президент также обратил внимание на проблему участия в выборах граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

"Будут ли они голосовать? Как они будут голосовать, и кто там будет контролировать процесс голосования? Там находятся российские солдаты", — отметил Зеленский.

Таким образом, организация выборов на территориях, находящихся под российской оккупацией, потребует отдельного решения относительно возможности и способа проведения голосования.

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Голосование за рубежом

Отдельно президент назвал масштабным вызовом участие в выборах украинцев, находящихся за пределами страны.

По его оценке, сейчас за рубежом находятся около 9 млн украинцев. До начала полномасштабного вторжения во время выборов за пределами Украины голосовали около 500 тысяч граждан.

Поэтому организация голосования для значительно большего числа украинцев за рубежом станет одним из вопросов, который необходимо будет решить перед проведением выборов.

Во время войны мир должен быть главной целью

В то же время Зеленский заявил, что, по его мнению, сейчас за проведение выборов выступают люди, которые хотят заниматься политикой.

"Я считаю это ошибкой. Во время войны мир — цель номер один. А политика даже не занимает второе место. Даже для политиков политика на десятом месте. А для людей — на сотой позиции. У людей другие приоритеты: как выжить, как жить, как ходить в школу… что с этим всем делать?" — отметил он.

Ранее Зеленский выступал против проведения выборов непосредственно во время активных боевых действий. Теперь он допускает возможность их организации после временного прекращения огня, которое должно обеспечить необходимое время для подготовки избирательного процесса.

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