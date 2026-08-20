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Новости Выборы в Украине Заседание Верховной Рады
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Айвазовская объяснила, почему проведение парламентских выборов во время войны противоречит Конституции

айвазовская, ольга

Конституция прямо запрещает прекращать полномочия Верховной Рады, пока действует правовой режим военного положения.

Об этом заявила председатель гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская в интервью Цензор.НЕТ.

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По ее словам, эта норма существует не как формальность, а как предохранитель от попытки кого-либо из руководителей государства единолично распустить парламент, использовав отсутствие большинства в качестве предлога.

Конституционная норма

"О парламентских выборах во время войны речь вообще не идет. Потому что в Конституции есть прямая норма, запрещающая прекращать полномочия Верховной Рады до окончания правового режима военного положения и проведения соответствующих выборов", — пояснила она.

По словам Айвазовской, эта норма защищает парламент от возможной узурпации власти.

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"Парламент этой нормой Конституции защищен от того, чтобы, не дай Бог, какой-нибудь главнокомандующий не решил остаться один в системе координат различных ветвей власти и распустить парламент из-за того, что у него, например, нет большинства. Но Конституция гласит, что нет, когда у нас действует состояние обороны и правовой режим военного положения, парламент обязан выполнять свои функции. Это не право парламента, это обязанность", — отметила председатель "ОПОРЫ".

Президентские выборы

  • Она добавила, что в отношении президентских выборов прямого запрета нет, но государство пока не способно обеспечить условия для свободных и честных выборов.

"Какими могут быть выборы, которые будут организовываться без свободы слова, без свободы передвижения? С возможностью в любой момент мобилизовать кандидата и устранить его из предвыборной кампании, с прилетом дрона в квартиру главы неправительственной организации, которая будет наблюдать за выборами и критически оценивать процесс. Может ли государство сейчас выполнить весь перечень обязательств? Нет. Это касается и парламентских, и президентских выборов", — отметила Айвазовская.

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Интервью с Ольгой Айвазовской для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Автор: 

ВР (28360) выборы (24328) ОПОРА (247) Айвазовская Ольга (121) Ромалийская Ирина (444)
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Топ комментарии
+12
А обкрадати країну під час війни мабуть по конституції...
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20.08.2026 21:06 Ответить
+10
Айвазовська хіба не в курсі? Конституція на паузі. А, єто другоє.
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20.08.2026 21:07 Ответить
+9
Так в z-елених Конституція України на паузі!
Z-елені для власних інтересів поставили Конституцію України на паузу, а як запахло втратою влади через вибори, згадали по основний документ України!?
Лицеміри, чмоні та покидькі!
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20.08.2026 21:06 Ответить

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