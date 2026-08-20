Айвазовська пояснила, чому проведення парламентських виборів під час війни суперечить Конституції

Конституція прямо забороняє припиняти повноваження Верховної Ради, поки триває правовий режим воєнного стану.

Про це заявила голова громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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За її словами, ця норма існує не як формальність, а як запобіжник від спроби когось із очільників держави одноосібно розпустити парламент, використавши відсутність більшості як привід.

Конституційна норма

"Саме про парламентські вибори під час війни - мова взагалі не йде. Тому що Конституція має пряму норму, яка забороняє припиняти повноваження Верховної Ради до закінчення правового режиму воєнного стану і проведення відповідних виборів", — пояснила вона.

За словами Айвазовської, ця норма захищає парламент від можливої узурпації влади.

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"Парламент цією нормою Конституції захищений, щоб, не дай Боже, якийсь Головнокомандувач не вирішив залишитися сам у системі координат різних гілок влади, розпустити парламент через те, що він, наприклад, немає більшості. Але Конституція каже, що ні, коли в нас є стан оборони і правовий режим воєнного стану, парламент зобов'язаний виконувати свої функції. Це не право парламенту, це обов'язок", — зазначила голова "ОПОРИ".

Вибори президента

Вона додала, що щодо президентських виборів прямої заборони немає, але держава наразі не здатна забезпечити умови для вільних і чесних виборів.

"Які можуть бути вибори, які будуть організовуватись без свободи слова, без свободи пересування? З можливістю мобілізувати в будь-який момент кандидата й усунути його з виборчої кампанії, з прильотом дрона у квартиру голови неурядової організації, яка буде спостерігати за виборами й критично оцінювати процес. Чи може весь перелік зобов'язань держава зараз реалізувати? Ні. Це стосується і парламентських, і президентських виборів.", — зауважила Айвазовська.

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Інтерв'ю із Ольгою Айвазовською для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.