Вибори можливі після кількох місяців припинення вогню, - Зеленський

Близько 9 млн українців нині перебувають за кордоном, що може стати одним із ключових викликів під час організації майбутніх виборів. Окреме питання - участь у голосуванні мешканців тимчасово окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CBC News заявив президент України Володимир Зеленський.

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Зеленський заявив, що готовий провести вибори навіть найближчим часом, однак, за його словами, цьому перешкоджають чинне законодавство та безпекова ситуація.

"Я готовий провести вибори хоч завтра, але якщо триватиме війна, ви не можете це зробити, ані відповідно до Конституції, ані до виборчого законодавства, ані до безпекової ситуації в першу чергу. Як люди будуть голосувати, коли діти не можуть ходити до школи? Як проводити вибори, коли 9 млн людей перебувають за кордоном? Зазвичай за кордоном голосують близько пів мільйона людей", - сказав президент.

За словами Зеленського, Україна могла б організувати вибори за умови припинення вогню на кілька місяців. Цей період можна було б використати для підготовки та проведення голосування, а також для подальшої роботи над завершенням війни.

Окреме питання - голосування на окупованих територіях

Президент також звернув увагу на проблему участі у виборах громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

"Чи будуть вони голосувати? Як вони будуть голосувати, і хто там буде контролювати процес голосування? Там присутні російські солдати", - зазначив Зеленський.

Таким чином, організація виборів на територіях, які перебувають під російською окупацією, потребуватиме окремого рішення щодо можливості та способу проведення голосування.

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Голосування за кордоном

Окремо президент назвав масштабним викликом участь у виборах українців, які перебувають за межами країни.

За його оцінкою, зараз за кордоном перебувають близько 9 млн українців. До початку повномасштабного вторгнення під час виборів за межами України голосували близько 500 тисяч громадян.

Тому організація голосування для значно більшої кількості українців за кордоном стане одним із питань, яке необхідно буде вирішити перед проведенням виборів.

Під час війни мир має бути головною ціллю

Водночас Зеленський заявив, що, на його думку, нині за проведення виборів виступають люди, які хочуть займатися політикою.

"Я вважаю, це помилкою. Під час війни мир є ціллю номер один. А політика навіть не є другим номером. Навіть для політиків політика на десятому місці. А для людей – на сотій позиції. Інші пріоритети у людей: як вижити, як жити, як ходити до школи .. що з цим всім робити?" - зазначив він.

Раніше Зеленський виступав проти проведення виборів безпосередньо під час активних бойових дій. Тепер він допускає можливість їх організації після тимчасового припинення вогню, яке має забезпечити необхідний час для підготовки виборчого процесу.

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