6 тонн взрывчатки и 7,5 млн грн: ГБР разоблачило военнослужащего в незаконном сбыте
Военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированных в Донецкой области, будут судить за незаконный сбыт взрывчатых веществ. По данным ГБР, он продал "на пробу" почти 60 кг взрывчатки за 100 тыс. грн, а в ходе последующих переговоров заявил о готовности продать в общей сложности 6 тонн.
Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.
В рамках спецоперации "Стоп трафик", направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков, оружия и боеприпасов, сотрудники ГБР при содействии командования ВСУ завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего, который наладил продажу взрывчатых веществ.
Военнослужащий продал 60 кг взрывчатки за 100 тысяч гривен
Военнослужащий одной из частей, дислоцированных в Донецкой области, разместил в мессенджере объявление о продаже 500 кг смесового взрывчатого вещества.
Когда нашелся покупатель, мужчина предложил встретиться в Харьковской области и продал ему "на пробу" почти 60 кг взрывчатки за 100 тыс. грн.
В ходе дальнейшего общения военнослужащий заявил, что может продать в общей сложности 6 тонн взрывчатого вещества. Его ориентировочная стоимость на нелегальном рынке может превышать 7,5 млн грн.
Военнослужащего обвиняют в приобретении, ношении, хранении и сбыте взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
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