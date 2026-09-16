6 тонн вибухівки та 7,5 млн грн: ДБР викрило військовослужбовця на незаконному збуті

Військовослужбовця однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині, судитимуть за незаконний збут вибухових речовин. За даними ДБР, він продав "на пробу" майже 60 кг вибухівки за 100 тис. грн, а під час подальших переговорів заявив про готовність продати загалом 6 тонн.

Про це повідомили у ДБР, передає Цензор.НЕТ.

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У межах спецоперації "Стоп трафік", спрямованої на протидію незаконному обігу наркотиків, зброї та боєприпасів, працівники ДБР за сприяння командування ЗСУ завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця, який налагодив продаж вибухової речовини.

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Військовослужбовець продав 60 кг вибухівки за 100 тисяч гривень

Військовослужбовець однієї з частин, дислокованих на Донеччині, розмістив у месенджері оголошення про продаж 500 кг сумішевої вибухової речовини.



Коли знайшовся покупець, чоловік запропонував зустрітися на Харківщині та продав йому "на пробу" майже 60 кг вибухівки за 100 тис. грн.



Під час подальшого спілкування військовослужбовець заявив, що може продати загалом 6 тонн вибухової речовини. Її орієнтовна вартість на нелегальному ринку може перевищувати 7,5 млн грн.



Військовослужбовця обвинувачують у придбанні, носінні, зберіганні та збуті вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

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