Понад 3,3 млн грн вилучених у військового коштів передали АРМА: ДБР розслідує незаконний обіг зброї

Працівники ДБР за рішенням суду передали в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів понад 3,3 млн гривень готівкою, вилучені під час розслідування незаконного обігу зброї та боєприпасів. Йдеться про 74,4 тис. доларів, які знайшли під час обшуку помешкання військовослужбовця.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, раніше працівники ДБР викрили командира відділення взводу однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині, на незаконному збуті озброєння.

За даними слідства, у листопаді 2025 року військовослужбовець обміняв незаконно придбану зброю на безпілотний літальний апарат із метою його подальшого перепродажу. Згодом він намагався продати ще два кулемети за 175 тис. гривень, однак працівники ДБР затримали його під час спроби збуту.

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В ході обшуку за місцем мешкання підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили понад 500 дронів, акумулятори до них та інше спеціальне обладнання, вибухову речовини, майже 2,5 тис. електродетонаторів, понад 74 тис. доларів США та інше.

За фактом збуту зброї досудове розслідування завершено. Щодо виявленого під час обшуку майна досудове розслідування триває. Передача арештованих коштів до АРМА забезпечить їх належне збереження до ухвалення остаточного судового рішення.

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Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.