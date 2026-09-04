Более 3,3 млн грн изъятых у военного средств передали АРМА: ГБР расследует незаконный оборот оружия

Сотрудники ГБР по решению суда передали в управление Агентства по розыску и управлению активами более 3,3 млн гривен наличными, изъятые в ходе расследования незаконного оборота оружия и боеприпасов. Речь идет о 74,4 тыс. долларов, которые были обнаружены во время обыска в квартире военнослужащего.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Напомним, ранее сотрудники ГБР разоблачили командира отделения взвода одной из воинских частей, дислоцированных в Донецкой области, в незаконной сбыте вооружения.

По данным следствия, в ноябре 2025 года военнослужащий обменял незаконно приобретенное оружие на беспилотный летательный аппарат с целью его дальнейшей перепродажи. Впоследствии он пытался продать еще два пулемета за 175 тыс. гривен, однако сотрудники ГБР задержали его во время попытки сбыта.

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В ходе обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли более 500 дронов, аккумуляторы к ним и другое специальное оборудование, взрывчатые вещества, почти 2,5 тыс. электродетонаторов, более 74 тыс. долларов США и прочее.

По факту сбыта оружия досудебное расследование завершено. В отношении имущества, обнаруженного во время обыска, досудебное расследование продолжается. Передача арестованных средств в АРМА обеспечит их надлежащее сохранение до вынесения окончательного судебного решения.

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Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.