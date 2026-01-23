В АРМА насчитали более 100 тыс. активов, однако не все взяты под контроль, - и.о. главы Максименко

На данный момент в АРМА учтено более 102 тысяч активов. Инвестиционно привлекательные - около 37%.

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ и.о. главы Агентства Ярослава Максименко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Проблемы с активами

"Эти активы не оценены, не описаны, а только пересчитаны по штукам. Мы можем сказать, что это за актив - транспортное средство, земельный участок, квартира, акция или корпоративные права. Но, например, если это автомобиль, то где он находится, есть ли там двигатель, ключи от него, нужно выяснять", - пояснила Максименко.

По ее словам, есть случаи, когда автомобиль 2024 года передали без ключей, поэтому его даже нельзя открыть, не говоря уже о передаче в управление или реализации.

"Без полного описания активов ни одна система управления не может работать эффективно - и именно это мы сейчас исправляем", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Галущенко в пять раз занизил стоимость аренды арестованного дома Захарченко, - Радина

Инвентаризация

Максименко рассказала, что на сегодняшний день идентифицировано 102 332 актива. Из них классифицировано 60 879 активов.

"Как мы их разделили? Очень условно. Инвестиционно привлекательные - это где-то 37,3%. Это активы, которые потенциально можно передать в управление или реализовать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АРМА ищет управляющих для арестованной недвижимости экс-министра Захарченко в центре Киева

Еще для около 10% нужно менять способ управления. Это может быть оборудование, производственные материалы и т.д. Например, железные котуны. Они стоят 3 миллиона долларов. Лежат 4 года. Их же можно продать, но у нас только право на управление ими. Управлять железными котунами невозможно.

Также отдельная часть активов – это те, которые находятся на оккупированных территориях, за рубежом, или местонахождение которых не установлено. Таких активов – 11,5%", – пояснила и.о. главы АРМА.

Интервью с и.о. главы АРМА Ярославой Максименко для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте также: В АРМА есть активы, которые расследуются в рамках "Миндичгейта", - и.о. главы Максименко