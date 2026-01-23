В АРМА нарахували понад 100 тис. активів, проте не всі взято під контроль, - т.в.о. голови Максименко

Наразі в АРМА пораховано понад 102 тисячі активів. Інвестиційно привабливі - близько 37%.

Про це розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ т.в.о. голови Агентства Ярослава Максименко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Проблеми з активами

"Ці активи не оцінені, не описані, а тільки пораховані штуками. Ми можемо сказати, що це за актив - транспортний засіб, земельна ділянка, квартира, акція чи корпоративні права. Але, наприклад, якщо це автомобіль, то де він знаходиться, чи є там двигун, ключі від нього, треба з’ясовувати", - пояснила Максименко.

За її словами, є випадки, коли авто 2024 року передали без ключів, тому його навіть не можна відкрити, не кажучи вже про передачу в управління чи реалізацію.

"Без повного опису активів жодна система управління не може працювати ефективно - і саме це ми зараз виправляємо", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Галущенко у п’ять разів применшив вартість оренди арештованого будинку Захарченка, - Радіна

Інвентаризація

Максименко розповіла, що на сьогодні ідентифіковано 102 332 активи. З них класифіковано 60 879 активів.

"Як ми їх поділили? Дуже умовно. Інвестиційно привабливі – це десь 37,3%. Це активи, які потенційно можна передати в управління або реалізувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АРМА шукає управителів для арештованої нерухомості ексміністра Захарченка в центрі Києва

Ще для близько 10% потрібно змінювати спосіб управління. Це може бути обладнання, виробничі матеріали тощо. Наприклад, залізні котуни. Вони коштують 3 мільйони доларів. Лежать 4 роки. Їх же можна продати, але у нас лише право на управління ними. Управляти залізними котунами неможливо.

Також окрема частина активів – це ті, які знаходяться на окупованих територіях, за кордоном, або місце знаходження яких не встановлено. Таких активів – 11,5%", - пояснила т.в.о. голови АРМА.

Інтерв'ю із т.в.о. голови АРМА Ярославою Максименко для Цензор.НЕТ читайте тут.

Також читайте: В АРМА є активи, які розслідуються в рамках "Міндічгейту", - т.в.о. голови Максименко