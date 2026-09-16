Делить вкусы, книги и счет: ПриватБанк, Visa и книжный магазин "Сенс" запускают новую коллаборацию

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В ближайшие два месяца "ПриватБанк" и Visa станут генеральными партнерами книжных магазинов "Сенс" в Киеве и Львове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В основе такого сотрудничества — переосмысление простых идей о дружбе. Она состоит из понятных вещей, таких, например, как — купить подруге или другу желанную книгу или вместе выбрать в книжном магазине все, о чем мечтали, и все равно иметь бесконечный список желаний. Дружба — это советовать книги, встречаться "на полчаса" и засиживаться до вечера, заказывать разные десерты на всех и еще один кофе. А также — легко делить счет благодаря "Запросу на оплату" в Приват24 с Visa.

Если один из друзей оплатил общий счет за книги, кофе или десерты, покупку можно открыть в приложении, выбрать "Разделить оплату", добавить друзей из телефонной книги и указать сумму для каждого. Далее все получат запросы и смогут вернуть свою часть.

И эта функция работает далеко за пределами книжного магазина. Совместный ужин, такси после вечеринки, билеты, подарок другу или обычный перевод — "Запрос на оплату" создан для ситуаций, когда впечатления общие, а счет почему-то оказался у кого-то одного.

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Поэтому в течение следующих двух месяцев в "Сенсе" будут говорить о дружбе на языке книг, кофе и знакомых каждому ситуаций. Ведь дружба — это когда делишься всем, даже счетом.

Подробнее о "Запросе на оплату" по ссылке.