Ділити смаки, книжки та рахунок: ПриватБанк, Visa і книгарня Сенс запускають нову колаборацію

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На найближчі два місяці ПриватБанк та Visa стануть генеральними партнерами книгарень Сенс у Києві та Львові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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В основі такої колаборації — переосмислення простих меседжів про дружбу. Вона складається зі зрозумілих речей, таких, наприклад, як — купити подрузі чи другу бажану книжку або разом набрати у книгарні усього, про що мріяли, і все одно мати нескінченний wishlist. Дружба — це радити книжки, зустрічатися "на пів годинки" й засиджуватися до вечора, замовляти різні десерти на всіх і ще одну каву. А також — легко ділити рахунок завдяки "Запиту на оплату" у Приват24 з Visa.

Якщо один із друзів оплатив спільний рахунок за книжки, каву чи десерти, покупку можна відкрити в застосунку, обрати "Розділити оплату", додати друзів із телефонної книги та зазначити суму для кожного. Далі всі отримують запити і зможуть повернути свою частину.

І ця функція працює далеко за межами книгарні. Спільна вечеря, таксі після вечірки, квитки, подарунок другу чи і звичайний переказ — "Запит на оплату" створений для ситуацій, коли враження спільні, а рахунок чомусь опинився в когось одного.

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Тож наступні два місяці у Сенсі говоритимуть про дружбу мовою книжок, кави й знайомих кожному ситуацій. Бо дружба — це про те, аби ділитися всім, навіть рахунком.

Більше про "Запит на оплату" за посиланням.