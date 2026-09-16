Россиянина выслали из Эстонии после угроз украинцам: за ним зафиксировали более 250 проблемных случаев

Гражданина России выслали из Эстонии и запретили ему въезд в страну на десять лет. За годы проживания россиянина правоохранительные органы зафиксировали более 250 проблемных случаев, а одним из важных обстоятельств для принятия решения стали его угрозы в адрес украинцев.

Об этом сообщили журналистам в Департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA), передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, россиянин неоднократно нарушал общественный порядок, применял насилие, совершал правонарушения против собственности и регулярно вступал в конфликт с законом.

Решение об аннулировании вида на жительство и высылке было принято не из-за одного конкретного случая. В полиции обратили внимание, в частности, на звонок мужчины в Центр тревоги, во время которого он угрожал украинцам и открыто выражал ненависть к ним.

После оценки всех обстоятельств гражданину РФ аннулировали вид на жительство, выслали его из Эстонии и запретили въезжать в страну в течение десяти лет.

В PPA подчеркнули, что вид на жительство дает иностранцу право проживать в Эстонии, однако в то же время обязывает его соблюдать законы и общественный порядок.

Эстонское законодательство позволяет досрочно аннулировать вид на жительство, если иностранец представляет угрозу общественному порядку или государственной безопасности либо неоднократно совершает правонарушения. В каждом таком случае власти оценивают поведение человека, его прошлое и потенциальные риски.

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