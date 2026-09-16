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Новости Россияне за рубежом
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Россиянина выслали из Эстонии после угроз украинцам: за ним зафиксировали более 250 проблемных случаев

Россиянина выслали из Эстонии после угроз в адрес украинцев и запретили въезд на 10 лет

Гражданина России выслали из Эстонии и запретили ему въезд в страну на десять лет. За годы проживания россиянина правоохранительные органы зафиксировали более 250 проблемных случаев, а одним из важных обстоятельств для принятия решения стали его угрозы в адрес украинцев.

Об этом сообщили журналистам в Департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA), передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, россиянин неоднократно нарушал общественный порядок, применял насилие, совершал правонарушения против собственности и регулярно вступал в конфликт с законом.

Решение об аннулировании вида на жительство и высылке было принято не из-за одного конкретного случая. В полиции обратили внимание, в частности, на звонок мужчины в Центр тревоги, во время которого он угрожал украинцам и открыто выражал ненависть к ним.

После оценки всех обстоятельств гражданину РФ аннулировали вид на жительство, выслали его из Эстонии и запретили въезжать в страну в течение десяти лет.

В PPA подчеркнули, что вид на жительство дает иностранцу право проживать в Эстонии, однако в то же время обязывает его соблюдать законы и общественный порядок.

Эстонское законодательство позволяет досрочно аннулировать вид на жительство, если иностранец представляет угрозу общественному порядку или государственной безопасности либо неоднократно совершает правонарушения. В каждом таком случае власти оценивают поведение человека, его прошлое и потенциальные риски.

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Автор: 

угрозы (940) украинцы (2983) Эстония (1765)
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Топ комментарии
+11
"Кацапа звідусіль жени!
Нехай він здохне, при дорозі...
Ти подаєш йому води -
А він вже сере на порозі..."
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16.09.2026 18:07 Ответить
+9
Тюрма в Естонії це курорт порівняно з життям на расєє
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16.09.2026 18:00 Ответить
+2
І чого б не посадити? А вже потім вислати?
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16.09.2026 17:57 Ответить

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