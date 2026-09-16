Росіянина вислали з Естонії після погроз українцям: за ним зафіксували понад 250 проблемних випадків

Громадянина Росії вислали з Естонії та заборонили йому в’їзд до країни на десять років. За роки проживання росіянина правоохоронці зафіксували понад 250 проблемних випадків, а однією з важливих обставин для ухвалення рішення стали його погрози українцям.

Про це повідомили журналістам у Департаменті поліції та прикордонної охорони Естонії (PPA), передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, росіянин неодноразово порушував громадський порядок, застосовував насильство, вчиняв правопорушення проти власності та регулярно вступав у конфлікт із законом.

Рішення про анулювання дозволу на проживання та висилку ухвалили не через один конкретний випадок. У поліції звернули увагу, зокрема, на дзвінок чоловіка до Центру тривоги, під час якого він погрожував українцям та відкрито висловлював ненависть до них.

Після оцінки всіх обставин громадянину РФ анулювали дозвіл на проживання, вислали його з Естонії та заборонили в’їжджати до країни протягом десяти років.

У PPA наголосили, що дозвіл на проживання дає іноземцю право жити в Естонії, однак водночас зобов’язує його дотримуватися законів і громадського порядку.

Естонське законодавство дозволяє достроково анулювати дозвіл на проживання, якщо іноземець становить загрозу громадському порядку чи державній безпеці або неодноразово вчиняє правопорушення. У кожному такому випадку влада оцінює поведінку людини, її минуле та потенційні ризики.

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