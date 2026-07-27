Чорногорія запровадить візовий режим для громадян Росії з 1 листопада
Чорногорія з 1 листопада 2026 року запровадить візовий режим для громадян Росії. Таке рішення уряд країни ухвалив у межах гармонізації своєї візової політики з правилами Європейського Союзу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на уряд Чорногорії, запровадження віз є однією з умов для закриття переговорного розділу 24 "Правосуддя, свобода та безпека" у процесі вступу країни до ЄС.
У чорногорському уряді заявили, що це рішення підтверджує відданість країни європейській інтеграції та відкриває можливість отримати близько 4 мільйонів євро фінансування в межах Європейського плану зростання для Західних Балкан.
Окрім Росії, нові правила стосуватимуться громадян Білорусі, Китаю, Саудівської Аравії та Туреччини. Саме візові режими з цими країнами, за оцінкою Подгориці, не відповідали політиці Європейського Союзу.
Водночас у Міністерстві закордонних справ Чорногорії запевнили, що працюють над тим, щоб максимально спростити процедуру оформлення віз та мінімізувати можливі незручності для заявників.
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