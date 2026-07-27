Черногория введет визовый режим для граждан России с 1 ноября

Черногория с 1 ноября 2026 года введет визовый режим для граждан России. Такое решение правительство страны приняло в рамках гармонизации своей визовой политики с правилами Европейского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительство Черногории, введение виз является одним из условий для закрытия переговорного раздела 24 "Правосудие, свобода и безопасность" в процессе вступления страны в ЕС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В правительстве Черногории заявили, что это решение подтверждает приверженность страны европейской интеграции и открывает возможность получить около 4 миллионов евро финансирования в рамках Европейского плана роста для Западных Балкан.

Помимо России, новые правила коснутся граждан Беларуси, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Именно визовые режимы с этими странами, по оценке Подгорицы, не соответствовали политике Европейского Союза.

В то же время в Министерстве иностранных дел Черногории заверили, что работают над тем, чтобы максимально упростить процедуру оформления виз и свести к минимуму возможные неудобства для заявителей.

Читайте: Нельзя разрешать россиянам посещать ЕС, пока украинцы гибнут под ракетами, — глава МВД Эстонии Таро