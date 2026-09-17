В Ростове-на-Дону атаковали военный аэродром: вспыхнул масштабный пожар

В ночь на 17 сентября Ростов-на-Дону в России подвергся атаке беспилотников. Вблизи военного аэродрома раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным OSINT-аналитиков, целью могла быть авиабаза "Ростов-на-Дону - Центральный". Геолокация опубликованных кадров указывает на возгорание непосредственно в районе военного объекта.

После взрывов над районом аэродрома поднялось масштабное зарево. Сообщается также о повторной детонации на территории объекта.

Информации о характере повреждений военного аэродрома и возможных потерях пока нет. Российские власти не обнародовали подробных данных о последствиях атаки.

Что известно?

Авиабаза "Ростов-на-Дону — Центральный" — это военный аэродром в Ростове-на-Дону, который используется Министерством обороны РФ. Согласно актуальным российским авиационным документам, район аэродрома официально фигурирует как "Ростов-на-Дону (Центральный)".

По сообщениям украинских и OSINT-источников, аэродром используется для военно-транспортных задач и обеспечения группировки российских войск на южном направлении.

6 сентября 2026 года Генштаб ВСУ уже сообщал о поражении этого военного аэродрома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Ярославле дроны атаковали НПЗ: вспыхнул пожар