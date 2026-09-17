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Новини Атака дронів на регіони РФ
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У Ростові-на-Дону атакували військовий аеродром: спалахнула масштабна пожежа

Дрони атакували військовий аеродром у Ростові: пожежа

У ніч проти 17 вересня Ростов-на-Дону в Росії атакували безпілотники.Поблизу військового аеродрому пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти

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За даними OSINT-аналітиків, ціллю могла бути авіабаза "Ростов-на-Дону - Центральний". Геолокація оприлюднених кадрів вказує на займання безпосередньо в районі військового об'єкта.

Після вибухів над районом аеродрому здійнялося масштабне зарево. Повідомляється також про повторну детонацію на території об'єкта.

Інформації про характер пошкоджень військового аеродрому та можливі втрати наразі немає. Російська влада не оприлюднила детальних даних про наслідки атаки.

Що відомо?

Авіабаза "Ростов-на-Дону — Центральний" - це військовий аеродром у Ростові-на-Дону, який використовується Міністерством оборони РФ. За актуальними російськими авіаційними документами, район аеродрому офіційно фігурує як "Ростов-на-Дону (Центральний)".

За повідомленнями українських та OSINT-джерел, аеродром використовується для військово-транспортних завдань і забезпечення угруповання російських військ на південному напрямку.

6 вересня 2026 року Генштаб ЗСУ вже повідомляв про ураження цього військового аеродрому.

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аеродром (311) Ростовська область РФ (37)
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