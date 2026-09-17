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Новости Помощь Франции Украине
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Ле Пен заявила, что Франция больше не может финансово поддерживать Украину

Марин Ле Пен выступила за прекращение финансовой помощи Украине

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что Франция не может продолжать финансовую поддержку Украины в нынешних условиях

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире LCI во время программы "Objectif 2027".

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Обсуждая бюджетную политику Франции, Ле Пен подчеркнула необходимость делать выбор в отношении государственных расходов. В качестве одного из примеров она привела поддержку Украины.

Предлагает сохранить военную помощь, но прекратить финансирование

По словам политика, Париж может продолжать военное сотрудничество с Украиной, в частности обучать украинских военнослужащих и предоставлять оборудование для обороны. В то же время финансовую помощь она предлагает прекратить.

"Мы можем продолжать готовить их солдат, их армию, продолжать предоставлять им оборудование для обороны, но финансово мы больше не можем этого делать", — заявила Ле Пен.

Она объяснила свою позицию необходимостью определять приоритеты французского бюджета. По словам Ле Пен, противоречиво одновременно заявлять об отсутствии средств для индексации пенсий и выделять миллиарды евро на взнос в бюджет Европейского Союза.

В то же время Ле Пен заявила, что ее позиция относительно финансовой помощи не является "актом враждебности по отношению к Украине".

В ходе того же интервью политик также выступила за проведение мирной конференции по прекращению войны в Украине. Она заявила, что готова обсуждать этот вопрос с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, а также с представителями Германии, Польши и Турции.

Что известно?

В июле Ле Пен заявила, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году после того, как апелляционный суд Парижа сократил ей срок запрета на занятие выборных должностей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В партии Ле Пен пообещали "перекрыть кран" помощи Украине в случае победы на выборах: её оппоненты ответили

Автор: 

помощь (8700) Украина (41925) Франция (3848) Ле Пен Марин (58)
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Топ комментарии
+9
В України був час, щоб перемагати ворога, коли в країнах, які нам допомагали керівні пости займали проукраїнські політики - Байден, Макрон, Мерц, у Великобританії всі були і будуть на нашому боці.., але невідомий Вова майже все змарнував, турбувався не про Україну,та своє корупційне мародерне оточення. Ленд-ліз не прийняв, допомогу розкрадали, брехали, чим і підвели партнерів України, що перед виборами, вони ніби стали співучасниками фінансування мародерів міндічів, цукерманів, кропив, мудрих, єрмаків та інших за гроші платників податків своїх громадян.
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17.09.2026 08:10 Ответить
+5
ого тільки не скажеш щоб сподобатись виборцю.
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17.09.2026 08:02 Ответить
+5
Ну, тут нема ничого дивного бо покі Параша має спроможність фінансувати це фашистське лайно Ле Пен, доті вона буде так казати.
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17.09.2026 08:06 Ответить

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