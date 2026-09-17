Ле Пен заявила, что Франция больше не может финансово поддерживать Украину

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что Франция не может продолжать финансовую поддержку Украины в нынешних условиях

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире LCI во время программы "Objectif 2027".

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Обсуждая бюджетную политику Франции, Ле Пен подчеркнула необходимость делать выбор в отношении государственных расходов. В качестве одного из примеров она привела поддержку Украины.

Предлагает сохранить военную помощь, но прекратить финансирование

По словам политика, Париж может продолжать военное сотрудничество с Украиной, в частности обучать украинских военнослужащих и предоставлять оборудование для обороны. В то же время финансовую помощь она предлагает прекратить.

"Мы можем продолжать готовить их солдат, их армию, продолжать предоставлять им оборудование для обороны, но финансово мы больше не можем этого делать", — заявила Ле Пен.

Она объяснила свою позицию необходимостью определять приоритеты французского бюджета. По словам Ле Пен, противоречиво одновременно заявлять об отсутствии средств для индексации пенсий и выделять миллиарды евро на взнос в бюджет Европейского Союза.

В то же время Ле Пен заявила, что ее позиция относительно финансовой помощи не является "актом враждебности по отношению к Украине".

В ходе того же интервью политик также выступила за проведение мирной конференции по прекращению войны в Украине. Она заявила, что готова обсуждать этот вопрос с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, а также с представителями Германии, Польши и Турции.

Что известно?

В июле Ле Пен заявила, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году после того, как апелляционный суд Парижа сократил ей срок запрета на занятие выборных должностей.

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