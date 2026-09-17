Ле Пен заявила, що Франція більше не може фінансово підтримувати Україну

Лідерка французької ультраправої партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен заявила, що Франція не може продовжувати фінансову підтримку України в нинішніх умов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі LCI під час програми "Objectif 2027".

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Обговорюючи бюджетну політику Франції, Ле Пен наголосила на необхідності робити вибір щодо державних видатків. Як один із прикладів вона навела підтримку України.

Пропонує зберегти військову допомогу, але припинити фінансування

За словами політикині, Париж може продовжувати військову співпрацю з Україною, зокрема навчати українських військовослужбовців та надавати обладнання для оборони. Водночас фінансову допомогу вона пропонує припинити.

"Ми можемо продовжувати готувати їхніх солдатів, їхню армію, продовжувати надавати їм обладнання для оборони, але фінансово ми більше не можемо цього робити", – заявила Ле Пен.

Вона пояснила свою позицію необхідністю визначати пріоритети французького бюджету. За словами Ле Пен, суперечливо одночасно заявляти про відсутність коштів для індексації пенсій і виділяти мільярди євро на внесок до бюджету Європейського Союзу.

Водночас Ле Пен заявила, що її позиція щодо фінансової допомоги не є "актом ворожості щодо України".

Під час того ж інтерв'ю політикиня також виступила за проведення мирної конференції щодо завершення війни в Україні. Вона заявила, що готова обговорювати це питання з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, а також із представниками Німеччини, Польщі та Туреччини.

Що відомо?

У липні Ле Пен заявила, що братиме участь у президентських виборах у Франції 2027 року після того, як апеляційний суд Парижу скоротив їй термін заборони на обіймання виборних посад.

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