У партії Ле Пен пообіцяли "закрити кран" допомоги Україні у разі перемоги на виборах: її опоненти відповіли

Віцепрезидент французької праворадикальної партії "Національне об’єднання" Луї Аліо заявив, що його політична сила припинить допомогу Україні, якщо прийде до влади після президентських виборів у Франції 2027 року.

Про це він сказав в інтерв’ю BFMTV 4 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Погроза припинити допомогу

За його словами, у разі перемоги "Національного об’єднання" Франції слід переглянути нинішній підхід до підтримки України. Аліо фактично заявив про готовність "перекрити" надання допомоги Києву.

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Критика опонентів

Французькі політики, які планують балотуватися в президенти, розкритикували ультраправе "Національне об’єднання" через заклики керівництва цієї партії припинити фінансову допомогу Україні. Їхні заяви цитує Le Monde.

Так, лідерка французької партії "Екологісти" Марін Тондельє вважає, що цими заявами ультраправі продемонстрували своє справжнє ставлення до війни РФ проти України.

"Вони показують своє справжнє обличчя. Для них можлива перемога Путіна в Україні не є проблемою, радше саме цього вони й прагнуть", - заявила Тондельє.

Кандидат на праймериз лівих сил Рафаель Глюксманн вважає, що прихід ультраправих до влади на президентських виборах 2027 року означатиме перемогу Путіна та поразку європейських демократій.

"Ми, європейці, є мішенню російського режиму. Будь-який прояв слабкості чи підкорення - це лише запрошення до агресії", - наголосив політик.

Кандидат у президенти та мер Гавра, колишній прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп заявив, що "перекрити кран Україні означає служити Росії".

""Національне об’єднання" змінило позицію майже з усіх питань, окрім підтримки режиму Путіна всупереч французьким та європейським інтересам",- сказав він, додавши, що послаблення України спричинить посилення загрози безпеці Європи та самої Франції.

Зазначається, що 5 вересня після закликів свого соратника, які викликали шквал критики з боку опонентів, президент партії "НО" Жордан Барделла заявив, що його політсила не виступає за повне припинення підтримки Києва, однак поставив під сумнів її подальше фінансування.

"Ми підтримуємо Україну і продовжуватимемо підтримувати Україну, але я маю на увазі, що нашою метою не повинно бути нескінченне фінансування війни ", - сказав він.

Ле Пен братиме участь у виборах

Раніше повідомлялося, що лідерка французької ультраправої партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен заявила, що братиме участь у президентських виборах у Франції 2027 року після того, як апеляційний суд Парижу скоротив їй термін заборони на обіймання виборних посад.

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