В партии Ле Пен пообещали "перекрыть кран" помощи Украине в случае победы на выборах: ее оппоненты ответили

Вице-президент французской праворадикальной партии "Национальное объединение" Луи Алио заявил, что его политическая сила прекратит помощь Украине, если придет к власти после президентских выборов во Франции в 2027 году.

Об этом он сказал в интервью BFMTV 4 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

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Угроза прекратить помощь

По его словам, в случае победы "Национального объединения" Франции следует пересмотреть нынешний подход к поддержке Украины. Алио фактически заявил о готовности "перекрыть" оказание помощи Киеву.

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Критика оппонентов

Французские политики, планирующие баллотироваться в президенты, раскритиковали ультраправое "Национальное объединение" из-за призывов руководства этой партии прекратить финансовую помощь Украине. Их заявления цитирует Le Monde.

Так, лидер французской партии "Экологи" Марин Тонделье считает, что этими заявлениями ультраправые продемонстрировали свое истинное отношение к войне РФ против Украины.

"Они показывают свое истинное лицо. Для них возможная победа Путина в Украине не является проблемой, скорее, именно этого они и добиваются", - заявила Тонделье.

Кандидат на праймериз левых сил Рафаэль Глюксманн считает, что приход ультраправых к власти на президентских выборах 2027 года будет означать победу Путина и поражение европейских демократий.

"Мы, европейцы, являемся мишенью российского режима. Любое проявление слабости или покорности - это лишь приглашение к агрессии", - подчеркнул политик.

Кандидат в президенты и мэр Гавра, бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что "перекрыть кран Украине означает служить России".

""Национальное объединение" изменило позицию почти по всем вопросам, кроме поддержки режима Путина вопреки французским и европейским интересам", - сказал он, добавив, что ослабление Украины приведет к усилению угрозы безопасности Европы и самой Франции.

Отмечается, что 5 сентября после призывов своего соратника, вызвавших шквал критики со стороны оппонентов, президент партии "НО" Жордан Барделла заявил, что его политическая сила не выступает за полное прекращение поддержки Киева, однако поставил под сомнение её дальнейшее финансирование.

"Мы поддерживаем Украину и будем продолжать поддерживать Украину, но я имею в виду, что нашей целью не должно быть бесконечное финансирование войны", - сказал он.

Ле Пен примет участие в выборах

Ранее сообщалось, что лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году после того, как апелляционный суд Парижа сократил ей срок запрета на занятие выборных должностей.

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