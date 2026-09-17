РФ будет усиливать удары, а Украина будет отвечать дальнобойными, - генерал ВВС Канады Кленси
В течение следующих шести месяцев Украина и Россия будут продолжать наносить удары на большие расстояния, а нехватка перехватчиков усугубит риски для Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" заявил отставной генерал-майор Королевских ВВС Канады Скотт Кленси.
"В течение следующих шести месяцев, вероятно, будет продолжаться, как и сейчас, война на истощение, будет проверяться стратегическая выносливость. Насколько Украина способна своими дальнобойными ударами наносить ущерб российским цепочкам поставок и экономике в ответ на мощные российские обстрелы последнего времени, особенно в окрестностях Киева?", — сказал Кленси.
По его мнению, "это будет и дальше обнажать пробелы в украинской противовоздушной обороне, в частности дефицит перехватчиков".
"К сожалению, эти пробелы приведут к повышению эффективности российских ударов. Это означает, что украинская энергосистема будет страдать всё сильнее", — отметил генерал-майор.
Он подытожил, что "позиционный тупик на суше будет продолжаться, а будущее войны будет определять стратегическая выносливость".
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...список можно продолжать - еще долго !!!
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кровавая ❗
САТАНИНССКАЯ 😈❗ .
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Неисправимая
От блін, потрібні реальні дзеркальні відповіді..щоб дітей почали ховати..бо зараз їх тільки наявність палива хвилює..