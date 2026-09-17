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Новости Агрессия России против Украины
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РФ будет усиливать удары, а Украина будет отвечать дальнобойными, - генерал ВВС Канады Кленси

Генерал ВВС Канады: война в Украине будет продолжаться в формате изнурения

В течение следующих шести месяцев Украина и Россия будут продолжать наносить удары на большие расстояния, а нехватка перехватчиков усугубит риски для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" заявил отставной генерал-майор Королевских ВВС Канады Скотт Кленси.

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"В течение следующих шести месяцев, вероятно, будет продолжаться, как и сейчас, война на истощение, будет проверяться стратегическая выносливость. Насколько Украина способна своими дальнобойными ударами наносить ущерб российским цепочкам поставок и экономике в ответ на мощные российские обстрелы последнего времени, особенно в окрестностях Киева?", — сказал Кленси.

По его мнению, "это будет и дальше обнажать пробелы в украинской противовоздушной обороне, в частности дефицит перехватчиков".

"К сожалению, эти пробелы приведут к повышению эффективности российских ударов. Это означает, что украинская энергосистема будет страдать всё сильнее", — отметил генерал-майор.

Он подытожил, что "позиционный тупик на суше будет продолжаться, а будущее войны будет определять стратегическая выносливость".

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Автор: 

Канада (2237) война в Украине (9180)
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Топ комментарии
+4
ну і??
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17.09.2026 09:44 Ответить
+2
. .
Жители России никогда не должны забывать о " Рязанском сахаре", " Курске", " Аргентинском кокаине", И войне в Украине!

...список можно продолжать - еще долго !!!

..!.⛔
россия 6 букв ❗
поЦква 6 букв ❗
кремль 6 букв ❗
666
Партия ****** россия 👉👿👿👿.
И это не совпадение ❗ ....


Вся история московии 👉
кровавая ❗
САТАНИНССКАЯ 😈❗ .
..

Неисправимая
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17.09.2026 09:48 Ответить
+2
Угу, ми по ВПК сросії, а вони будуть стирати нам житлові квартали, школи, дитсадки, лікарні..

От блін, потрібні реальні дзеркальні відповіді..щоб дітей почали ховати..бо зараз їх тільки наявність палива хвилює..
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17.09.2026 10:01 Ответить

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