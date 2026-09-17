РФ посилюватиме удари, а Україна відповідатиме далекобійними, - генерал ВПС Канади Кленсі
Протягом наступних шести місяців Україна та Росія продовжать далекобійні удари, а дефіцит перехоплювачів посилить ризики для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтервʼю Укрінформу заявив відставний генерал-майор Королівських ВПС Канади Скотт Кленсі.
"Протягом наступних шести місяців, ймовірно, триватиме, як і зараз, війна на виснаження, випробовуватиметься стратегічна витривалість. Наскільки Україна здатна своїми далекобійними ударами завдавати шкоди російським ланцюгам постачання та економіці у відповідь на потужні російські обстріли останнього часу, особливо довкола Києва?", - сказав Кленсі.
На його переконання, "це продовжить оголювати прогалини в українській протиповітряній обороні, зокрема дефіцит перехоплювачів".
"На жаль, ці прогалини зумовлять підвищення ефективності російських ударів. Це означає, що українська енергосистема дедалі більше страждатиме", - зауважив генерал-майор.
Він підсумував, що "позиційний тупик на землі триватиме, а майбутнє війни визначатиме стратегічна витривалість".
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