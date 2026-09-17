25 млн грн незаконных компенсаций по программе "еВосстановление": полицейские сообщили о подозрении

Почти 25 миллионов гривен незаконных компенсаций по программе "еВосстановление": полицейские Киевской области сообщили о подозрении фигурантам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию.

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Следователи установили, что чиновник организовал группу, участники которой наладили механизм незаконного получения государственных компенсаций за жилые дома, которые фактически не были уничтожены в результате боевых действий. К реализации схемы они привлекли владельцев недвижимости и специалистов в строительной отрасли.

В техническую документацию и акты обследования вносили заведомо ложные сведения о степени повреждения и техническом состоянии домов. В дальнейшем эти документы использовали для внесения недостоверной информации в государственные информационные системы и получения незаконных компенсаций.

В результате противоправных действий государству нанесён ущерб в размере почти 25 миллионов гривен.

Следователи полиции Киевской области сообщили трем участникам организованной группы о подозрении по фактам служебного подлога и завладения бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением. Кроме того, еще 11 фигурантам сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

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