25 млн грн незаконных компенсаций по программе "еВосстановление": полицейские сообщили о подозрении
Почти 25 миллионов гривен незаконных компенсаций по программе "еВосстановление": полицейские Киевской области сообщили о подозрении фигурантам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию.
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Следователи установили, что чиновник организовал группу, участники которой наладили механизм незаконного получения государственных компенсаций за жилые дома, которые фактически не были уничтожены в результате боевых действий. К реализации схемы они привлекли владельцев недвижимости и специалистов в строительной отрасли.
В техническую документацию и акты обследования вносили заведомо ложные сведения о степени повреждения и техническом состоянии домов. В дальнейшем эти документы использовали для внесения недостоверной информации в государственные информационные системы и получения незаконных компенсаций.
В результате противоправных действий государству нанесён ущерб в размере почти 25 миллионов гривен.
Следователи полиции Киевской области сообщили трем участникам организованной группы о подозрении по фактам служебного подлога и завладения бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением. Кроме того, еще 11 фигурантам сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.
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