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Новости Мошеннические схемы
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25 млн грн незаконных компенсаций по программе "еВосстановление": полицейские сообщили о подозрении

поліція

Почти 25 миллионов гривен незаконных компенсаций по программе "еВосстановление": полицейские Киевской области сообщили о подозрении фигурантам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию.

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Подробности

Следователи установили, что чиновник организовал группу, участники которой наладили механизм незаконного получения государственных компенсаций за жилые дома, которые фактически не были уничтожены в результате боевых действий. К реализации схемы они привлекли владельцев недвижимости и специалистов в строительной отрасли.

В техническую документацию и акты обследования вносили заведомо ложные сведения о степени повреждения и техническом состоянии домов. В дальнейшем эти документы использовали для внесения недостоверной информации в государственные информационные системы и получения незаконных компенсаций.

В результате противоправных действий государству нанесён ущерб в размере почти 25 миллионов гривен.

Следователи полиции Киевской области сообщили трем участникам организованной группы о подозрении по фактам служебного подлога и завладения бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением. Кроме того, еще 11 фигурантам сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

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Автор: 

Киевская область (5103) Нацполиция (17649)
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