Полиция раскрыла 99 преступлений против сексуальной неприкосновенности детей и торговли ими в интернете. ФОТОрепортаж
Сотрудники миграционной полиции выявили 99 уголовных правонарушений, связанных с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних и торговлей детьми в цифровом пространстве.
Мероприятия проводились с 1 по 15 сентября в рамках всеукраинской кампании по противодействию детскому онлайн-насилию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию.
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В ходе спецоперации полицейские провели более сотни следственных действий по всей стране, в том числе десятки обысков.
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34 лицам сообщено о подозрении в совершении 99 преступлений.
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12 детей официально признаны потерпевшими от торговли людьми.
Для вербовки, поиска и установления контакта с несовершеннолетними злоумышленники использовали социальные сети и популярные мессенджеры. Осуществлялась эксплуатация детей для изготовления фото- и видеоконтента сексуального характера с его последующим распространением и продажей.
Одесская область: в сотрудничестве с Департаментом расследований внутренней безопасности США задержаны женщина и ее сожитель. Они эксплуатировали 6-летнего сына подозреваемой для изготовления порнографических материалов.
Львовская область: пресечена противоправная деятельность 50-летнего мужчины, который систематически насиловал, совершал развратные действия и сексуально эксплуатировал собственную приемную дочь.
Черновицкая, Кировоградская и другие области: разоблачены 38-летний мужчина и ряд других фигурантов, которые вербовали девушек через интернет для создания контента с элементами сексуального насилия над детьми.
В настоящее время по всем делам ведутся досудебные расследования.
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