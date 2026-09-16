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Поліція викрила 99 злочинів проти сексуальної недоторканості дітей та торгівлі ними в інтернеті. ФОТОрепортаж

Співробітники міграційної поліції викрили 99 кримінальних правопорушень, пов’язаних із сексуальною експлуатацією неповнолітніх та торгівлею дітьми в цифровому просторі.

Заходи проводили з 1 по 15 вересня в межах всеукраїнської кампанії протидіі дитячому онлайн-насильству, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію.

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Подробиці

Під час спецоперації поліцейські провели більше сотні слідчих дій по всій країні, зокрема десятки обшуків.

  • 34 особам повідомлено про підозру у вчиненні 99 злочинів.

  • 12 дітей офіційно визнано потерпілими від торгівлі людьми.

Для вербування, пошуку та встановлення контакту з неповнолітніми зловмисники використовували соцмережі й популярні месенджери. Здійснювалася експлуатація дітей для виготовлення фото- й відеоконтенту сексуального характеру з його подальшим поширенням та продажем.

Одеська область: у співпраці з Департаментом розслідувань внутрішньої безпеки США затримано жінку та її співмешканця. Вони експлуатували 6-річного сина підозрюваної для виготовлення порнографічних матеріалів.

Львівщина: припинено протиправну діяльність 50-річного чоловіка, який систематично ґвалтував, вчиняв розпусні дії та сексуально експлуатував власну прийомну доньку.

Чернівецька, Кіровоградська та інші області: викрито 38-річного чоловіка та низку інших фігурантів, які вербували дівчат через інтернет для створення контенту з елементами сексуального насильства над дітьми.

Наразі у всіх провадженнях тривають досудові розслідування.

діти
діти
діти
діти
діти
діти
діти
діти
діти

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Автор: 

діти (5770) Одеська область (4216) Нацполіція (15860) торгівля людьми (232) Кіровоградська область (675) Львівська область (2690) Чернівецька область (177)
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