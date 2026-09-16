Поліція викрила 99 злочинів проти сексуальної недоторканості дітей та торгівлі ними в інтернеті. ФОТОрепортаж
Співробітники міграційної поліції викрили 99 кримінальних правопорушень, пов’язаних із сексуальною експлуатацією неповнолітніх та торгівлею дітьми в цифровому просторі.
Заходи проводили з 1 по 15 вересня в межах всеукраїнської кампанії протидіі дитячому онлайн-насильству, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію.
Подробиці
Під час спецоперації поліцейські провели більше сотні слідчих дій по всій країні, зокрема десятки обшуків.
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34 особам повідомлено про підозру у вчиненні 99 злочинів.
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12 дітей офіційно визнано потерпілими від торгівлі людьми.
Для вербування, пошуку та встановлення контакту з неповнолітніми зловмисники використовували соцмережі й популярні месенджери. Здійснювалася експлуатація дітей для виготовлення фото- й відеоконтенту сексуального характеру з його подальшим поширенням та продажем.
Одеська область: у співпраці з Департаментом розслідувань внутрішньої безпеки США затримано жінку та її співмешканця. Вони експлуатували 6-річного сина підозрюваної для виготовлення порнографічних матеріалів.
Львівщина: припинено протиправну діяльність 50-річного чоловіка, який систематично ґвалтував, вчиняв розпусні дії та сексуально експлуатував власну прийомну доньку.
Чернівецька, Кіровоградська та інші області: викрито 38-річного чоловіка та низку інших фігурантів, які вербували дівчат через інтернет для створення контенту з елементами сексуального насильства над дітьми.
Наразі у всіх провадженнях тривають досудові розслідування.
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