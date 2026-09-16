Контрафакт відомих брендів на 98 млн грн: 8 учасникам організованої групи повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж

Правоохоронці Львівської області викрили організовану групу з восьми осіб, яка налагодила повний цикл виробництва та збуту контрафактного одягу й електроніки під виглядом світових брендів.

Збитки правовласникам торговельних марок оцінюють у майже 98 мільйонів гривень, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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Подробиці

Підпільний бізнес діяв із серпня по грудень 2025 року.

Організатор групи повністю контролював процес: від закупівлі тканини до фінансових розрахунків і маркетингу.

Підроблені костюми, куртки, худі та шапки шили у двох підпільних цехах. В окремій друкарні виготовляли бирки, етикетки та цінники з логотипами світових брендів.

Паралельно організатор через інтернет продавав підроблені смартгодинники та навушники.

Товари реалізовували у двох магазинах - у Буську та в центрі Львова, а також через Instagram, Telegram, маркетплейс і власний сайт. Замовлення відправляли по всій Україні.

Фінансові операції проводили через мережу ФОПів, щоб приховати справжні обсяги торгівлі й не перевищувати податкові ліміти.

Правоохоронці зупинили діяльність групи наприкінці грудня 2025 року. Під час обшуків вилучили понад 4 тисячі одиниць підробленого одягу, майже 26 тисяч бирок із найменуванням італійського бренду, швейне обладнання, тканину, електронну техніку, готівку (понад 1 мільйон гривень та $700) і чорнову документацію.









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