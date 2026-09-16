Контрафакт известных брендов на 98 млн грн: 8 участникам организованной группы сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

Правоохранители Львовской области разоблачили организованную группу из восьми человек, которая наладила полный цикл производства и сбыта контрафактной одежды и электроники под видом мировых брендов.

Ущерб правообладателям торговых марок оценивается почти в 98 миллионов гривен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Подпольный бизнес действовал с августа по декабрь 2025 года.

Организатор группы полностью контролировал процесс: от закупки ткани до финансовых расчетов и маркетинга.

Поддельные костюмы, куртки, худи и шапки шили в двух подпольных цехах. В отдельной типографии изготавливали бирки, этикетки и ценники с логотипами мировых брендов.

Параллельно организатор через интернет продавал поддельные смарт-часы и наушники.

Товары реализовывались в двух магазинах — в Буске и в центре Львова, а также через Instagram, Telegram, маркетплейс и собственный сайт. Заказы отправлялись по всей Украине.

Финансовые операции проводились через сеть индивидуальных предпринимателей, чтобы скрыть реальные объемы торговли и не превышать налоговые лимиты.

Правоохранители пресекли деятельность группы в конце декабря 2025 года. В ходе обысков изъяли более 4 тысяч единиц поддельной одежды, почти 26 тысяч бирок с названием итальянского бренда, швейное оборудование, ткань, электронную технику, наличные деньги (более 1 миллиона гривен и 700 долларов) и черновую документацию.









Читайте также: Поставлял "Кинжалы" и "Герани": будут судить заместителя министра обороны РФ Криворучко