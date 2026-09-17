25 млн грн незаконних компенсацій за програмою "єВідновлення": поліцейські повідомили про підозру

Майже 25 мільйонів гривень незаконних компенсацій за програмою "єВідновлення": поліцейські Київщини повідомили про підозру фігурантам.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Слідчі встановили, що посадовець організував групу, учасники якої налагодили механізм незаконного отримання державних компенсацій за житлові будинки, які фактично не були знищені внаслідок бойових дій. До реалізації схеми вони залучили власників нерухомості та фахівців у будівельній галузі.

До технічної документації та актів обстеження вносили завідомо неправдиві відомості про ступінь пошкодження та технічний стан будинків. Надалі ці документи використовували для внесення недостовірної інформації до державних інформаційних систем та отримання незаконних компенсацій.

У результаті протиправних дій державі завдано збитків на майже 25 мільйонів гривень.

Слідчі поліції Київщини повідомили трьом учасникам організованої групи про підозру за фактами службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем. Крім того, ще 11 фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція викрила 99 злочинів проти сексуальної недоторканості дітей та торгівлі ними в інтернеті. ФОТОрепортаж