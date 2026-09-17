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Новости Донетчина
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"Северная клешня" РФ в Донецкой области разгромлена, — Билецкий

Белецкий: российская "северная клешня" в Донецкой области фактически разгромлена

Российские войска утратили возможность окружить города-крепости Донецкой области с севера. Ситуация в районе Доброполья остается сложной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире заявил командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий.

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"У россиян был план на Донецком направлении — это окружение так называемых городов-крепостей с севера и юга. С юга это было окружение через Доброполье, а с севера — через этот выступ, который сейчас срезается, на город Святогорск оно шло и дальше... до населенного пункта Барвинково, где эти две "клешни" российской армии — добропольская с юга и святогорская с севера — должны были замкнуться", — сказал Билецкий.

Ситуация в районе Доброполья остается сложной

По его словам, продвижение российских войск вблизи Доброполья удалось остановить еще в прошлом году. Сейчас обстановка в этом районе остается сложной, однако украинские силы ее контролируют.

"Северная же клешня фактически разгромлена и уничтожена", — отметил командир Третьего корпуса.

РФ может перейти к лобовому штурму городов

Билецкий подчеркнул, что теперь критически важно "парализуя логистику, парализуя тылы, не давать россиянам возможности возобновить это наступление".

"Тогда им придется штурмовать Славянско-Краматорскую, Дружковско-Константиновскую агломерацию в лоб. А штурмовать в лоб эти города — это гораздо более болезненное и затратное для них дело, чем пытаться их окружить и фактически... взять без боя", — пояснил командир Третьего корпуса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операция "Вивальди": Билецкий рассказал о наступлении Третьего корпуса и освобождении Среднего в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (13195) боевые действия (6686) Билецкий Андрей (298) Покровский район (1846) Доброполье (166) Третий армейский корпус (168)
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Топ комментарии
+3
Молодець ! не зупиняйся !
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17.09.2026 12:28 Ответить
+3
Щось дуже багато Білецького стрічці новин. Але чомусь згадується його бойові дії з рожевими свинками
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17.09.2026 12:36 Ответить
+1
Ха-ха-ха,не можу,хоч щось тебе радує в цій новині
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17.09.2026 12:26 Ответить

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