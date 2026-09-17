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Новини Ситуація на Донеччині
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"Північна клішня" РФ на Донеччині розгромлена, - Білецький

Білецький: російська "північна клішня" на Донеччині фактично розгромлена

Російські війська втратили можливість охопити міста-фортеці Донеччини з півночі. Ситуація поблизу Добропілля залишається складною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі заявив командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький.

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"У росіян був задум на Донецькому напрямку - це охоплення так званих міст-фортець з півночі і півдня. З півдня це було охоплення через Добропілля, а з півночі - через оцей виступ, який зараз зрізається, на місто Святогірськ воно йшло і далі... до населеного пункту Барвінкове, де дві ці клішні російської армії - добропільська з півдня і святогірська з півночі - повинні були замкнутися", - сказав Білецький.

Ситуація біля Добропілля залишається складною

За його словами, просування російських військ поблизу Добропілля вдалося зупинити ще торік. Наразі обстановка в цьому районі залишається складною, однак українські сили її контролюють.

"Північна ж клішня фактично розгромлена і знищена", - зазначив командир Третього корпусу.

РФ може перейти до штурму міст у лоб

Білецький наголосив, що тепер критично важливо "паралізуючи логістику, паралізуючи тили, не давати можливість росіянам відновити цей наступ".

"Тоді їм доведеться штурмувати Слов’янсько-Краматорську, Дружківсько-Костянтинівську агломерацію в лоб. А штурмувати в лоб ці міста - це значно болісніше і затратніше для них діло, ніж пробувати їх охопити і фактично... взяти без бою", - пояснив командир Третього корпусу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Операція "Вівальді": Білецький розповів про наступ Третього корпусу та звільнення Середнього на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (11833) бойові дії (6442) Білецький Андрій (270) Покровський район (1855) Добропілля (167) Третій армійський корпус (172)
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Топ коментарі
+7
Молодець ! не зупиняйся !
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17.09.2026 12:28 Відповісти
+7
білецький, так, всіх ворогів пабєдіт.
а, що ж всім іншим робити?
зеленому гундосому поцу прийдеться відміняти військовий стан, та йти на вибори!
ти ж, думай що кажеш...
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17.09.2026 12:34 Відповісти
+7
Щось дуже багато Білецького стрічці новин. Але чомусь згадується його бойові дії з рожевими свинками
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17.09.2026 12:36 Відповісти

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