"Північна клішня" РФ на Донеччині розгромлена, - Білецький
Російські війська втратили можливість охопити міста-фортеці Донеччини з півночі. Ситуація поблизу Добропілля залишається складною.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі заявив командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький.
"У росіян був задум на Донецькому напрямку - це охоплення так званих міст-фортець з півночі і півдня. З півдня це було охоплення через Добропілля, а з півночі - через оцей виступ, який зараз зрізається, на місто Святогірськ воно йшло і далі... до населеного пункту Барвінкове, де дві ці клішні російської армії - добропільська з півдня і святогірська з півночі - повинні були замкнутися", - сказав Білецький.
Ситуація біля Добропілля залишається складною
За його словами, просування російських військ поблизу Добропілля вдалося зупинити ще торік. Наразі обстановка в цьому районі залишається складною, однак українські сили її контролюють.
"Північна ж клішня фактично розгромлена і знищена", - зазначив командир Третього корпусу.
РФ може перейти до штурму міст у лоб
Білецький наголосив, що тепер критично важливо "паралізуючи логістику, паралізуючи тили, не давати можливість росіянам відновити цей наступ".
"Тоді їм доведеться штурмувати Слов’янсько-Краматорську, Дружківсько-Костянтинівську агломерацію в лоб. А штурмувати в лоб ці міста - це значно болісніше і затратніше для них діло, ніж пробувати їх охопити і фактично... взяти без бою", - пояснив командир Третього корпусу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а, що ж всім іншим робити?
зеленому гундосому поцу прийдеться відміняти військовий стан, та йти на вибори!
ти ж, думай що кажеш...