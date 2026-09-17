"Північна клішня" РФ на Донеччині розгромлена, - Білецький

Російські війська втратили можливість охопити міста-фортеці Донеччини з півночі. Ситуація поблизу Добропілля залишається складною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі заявив командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький.

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"У росіян був задум на Донецькому напрямку - це охоплення так званих міст-фортець з півночі і півдня. З півдня це було охоплення через Добропілля, а з півночі - через оцей виступ, який зараз зрізається, на місто Святогірськ воно йшло і далі... до населеного пункту Барвінкове, де дві ці клішні російської армії - добропільська з півдня і святогірська з півночі - повинні були замкнутися", - сказав Білецький.

Ситуація біля Добропілля залишається складною

За його словами, просування російських військ поблизу Добропілля вдалося зупинити ще торік. Наразі обстановка в цьому районі залишається складною, однак українські сили її контролюють.

"Північна ж клішня фактично розгромлена і знищена", - зазначив командир Третього корпусу.

РФ може перейти до штурму міст у лоб

Білецький наголосив, що тепер критично важливо "паралізуючи логістику, паралізуючи тили, не давати можливість росіянам відновити цей наступ".

"Тоді їм доведеться штурмувати Слов’янсько-Краматорську, Дружківсько-Костянтинівську агломерацію в лоб. А штурмувати в лоб ці міста - це значно болісніше і затратніше для них діло, ніж пробувати їх охопити і фактично... взяти без бою", - пояснив командир Третього корпусу.

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