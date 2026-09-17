В российской армии дефицит пехоты, но он меньше, чем в Украине, — Билецкий

В российской армии за последний год сложился дефицит пехоты. В то же время обеспеченность личным составом в РФ остается лучше, чем в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире заявил командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий.

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"С пехотой у них (россиян, — ред.) точно лучше, чем у нас, это факт. Вместе с тем, безусловно, за последний год мы можем констатировать, что дефицит пехоты уже сложился, собственно говоря, и у россиян", — сказал Билецкий.

Само по себе увеличение численности военных не решает проблему

Билецкий отметил, что увеличение численности личного состава само по себе не способно решить проблемы российской армии.

По его словам, современная война в значительной степени зависит от так называемого разведывательно-огневого контура — системы, которая объединяет разведку, обнаружение целей и их поражение.

Прежде всего речь идет об использовании беспилотников и датчиков.

"Будет больше пехоты у россиян — будет больше "двухсотых". Но, безусловно, некоторые сложности мобилизация принесет", — заявил Билецкий.

В то же время он отметил, что "мобилизация — это не контрактники, соответственно, "двухсотые" среди мобилизованных будут вызывать значительную социальную напряженность в России".

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