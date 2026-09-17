У російській армії сформувався дефіцит піхоти, але він менший, ніж в Україні, - Білецький

У російській армії протягом останнього року сформувався дефіцит піхоти. Водночас забезпеченість особовим складом у РФ залишається кращою, ніж в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі заявив командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький.

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"З піхотою у них (росіян - ред.) точно краще, ніж у нас, це факт. Одночасно з цим, безумовно, ми за останній рік можемо констатувати, що дефіцит піхоти уже організувався, власне кажучи, і у росіян", - сказав Білецький.

Саме збільшення кількості військових не вирішує проблему

Білецький зазначив, що збільшення чисельності особового складу саме по собі не здатне вирішити проблеми російської армії.

За його словами, сучасна війна значною мірою залежить від так званого розвідувально-вогневого контуру — системи, яка поєднує розвідку, виявлення цілей та їхнє ураження.

Передусім йдеться про використання безпілотників і сенсорів.

"Буде більше піхоти у росіян - буде більше "двохсотих". Але, безумовно, деякі ускладнення мобілізація принесе", - заявив Білецький.

Водночас він зазначив, що "мобілізація - це не контрактники, відповідно, "двохсоті" серед мобілізованих будуть призводити до значної міри соціальної напруги в Росії".

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