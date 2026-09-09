Прихована мобілізація: сотням тисяч росіян видають "приписи" у військкоматах, - The Moscow Times

Громадяни РФ масово отримують "мобілізаційні розпорядження" у військкоматах. Це надасть Росії змогу терміново викликати до пунктів збору сотні тисяч чоловіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Moscow Times.

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Подробиці

Так звані "мобілізаційні розпорядження" у РФ означають отримання повісток чоловіками для "уточнення даних" та оновлення реєстру військового обліку.

"Вклеювання у військовий квиток "припису", який зобов'язує з'явитися на пункт збору у разі оголошення мобілізації, могли отримати кілька сотень тисяч росіян", - пише видання.

Мобілізаційні приписи військкомати видавали і раніше, але у 2026 році ця практика набула масового характеру.

Виклик військкомату для "уточнення даних" не означає, що цих людей обов'язково мобілізують, призиватимуть чи відправлять на фронт, пише видання. Однак, якщо мобілізація почнеться, це допоможе владі швидко набрати потрібних людей.

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