Ситуація на фронті не настільки критична, щоб мобілізувати жінок, - командувач НГУ Півненко

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко заявив, що нині немає потреби мобілізовувати жінок до українського війська, оскільки багато з них уже служать добровільно.

Про це він сказав в інтерв'ю медіа LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція командувача

"Та для чого [мобілізовувати] жінок? А що, мало жінок у нас воює, чи що?" — сказав Півненко.

Він зазначив, що жінки служать не лише операторками БпЛА, а й бойовими медикинями, що є вкрай важливим.

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Приклад Героїні України

Говорячи про жінок у ЗСУ, командувач навів приклад кулеметниці Олександри (Вирви) Давиденко — у березні 2026 року військовослужбовиця отримала звання Героя України, ставши першою жінкою в НГУ, відзначеною найвищою державною нагородою.

"[Це] дівчина, яка на позиціях була, вона безліч цих контузій вже отримувала", — зауважив Півненко.

Він додав, що ситуація на фронті "не така прямо критична, що не вистачає чоловіків", аби закривати позиції у війську жінками.

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Довідка

Під час воєнного стану в Україні мобілізують чоловіків 25-60 років, якщо у них немає бронювання або відстрочки. Натомість чоловіки, які не потрапляють у цю вікову категорію, та жінки можуть піти на службу добровільно.

Що передувало?

Раніше колишній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що українських жінок слід мобілізувати до армії, оскільки вони воюють так само добре, як і чоловіки.

Перед цим ексміністр оборони України Резніков заявив, що Україна має перейняти досвід Ізраїлю та мобілізувати жінок.

У Верховній Раді спростували чутки про можливу мобілізацію жінок в Україні та заявили, що жодних законодавчих ініціатив чи обговорень щодо цього питання наразі немає.

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