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Новини Мобілізація жінок до ЗСУ Мобілізація в Україні
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Ситуація на фронті не настільки критична, щоб мобілізувати жінок, - командувач НГУ Півненко

жінки,зсу

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко заявив, що нині немає потреби мобілізовувати жінок до українського війська, оскільки багато з них уже служать добровільно.

Про це він сказав в інтерв'ю медіа LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція командувача

"Та для чого [мобілізовувати] жінок? А що, мало жінок у нас воює, чи що?" — сказав Півненко.

Він зазначив, що жінки служать не лише операторками БпЛА, а й бойовими медикинями, що є вкрай важливим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законодавчих ініціатив щодо запровадження обов’язкової мобілізації жінок немає, - Міноборони

Приклад Героїні України

Говорячи про жінок у ЗСУ, командувач навів приклад кулеметниці Олександри (Вирви) Давиденко — у березні 2026 року військовослужбовиця отримала звання Героя України, ставши першою жінкою в НГУ, відзначеною найвищою державною нагородою.

"[Це] дівчина, яка на позиціях була, вона безліч цих контузій вже отримувала", — зауважив Півненко.

Він додав, що ситуація на фронті "не така прямо критична, що не вистачає чоловіків", аби закривати позиції у війську жінками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобілізація жінок в Україні не готується і не розглядається, - комітет ВР

Довідка

Під час воєнного стану в Україні мобілізують чоловіків 25-60 років, якщо у них немає бронювання або відстрочки. Натомість чоловіки, які не потрапляють у цю вікову категорію, та жінки можуть піти на службу добровільно.

Що передувало?

  • Раніше колишній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що українських жінок слід мобілізувати до армії, оскільки вони воюють так само добре, як і чоловіки.
  • Перед цим ексміністр оборони України Резніков заявив, що Україна має перейняти досвід Ізраїлю та мобілізувати жінок.
  • У Верховній Раді спростували чутки про можливу мобілізацію жінок в Україні та заявили, що жодних законодавчих ініціатив чи обговорень щодо цього питання наразі немає.

Також читайте: Жодних змін щодо мобілізації жінок наразі не розглядають у Раді, - "слуга народу" Чернєв

Автор: 

жінки (656) мобілізація (3295) ЗСУ (9088) Півненко Олександр (55)
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Топ коментарі
+14
Перед жінками ще повинні піти силовики-тиловики
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08.09.2026 19:43 Відповісти
+10
Как только наша тупорылая власть вляпывается в какой то коррумпированный скандал, так сразу начинают говорить то про мобилизацию женщин, то про новую волну мобилизации в РФ, то про вторжение со стороны Белоруссии, все абы перебить тему с коррупцией власти.
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08.09.2026 19:50 Відповісти
+9
Ти кого здав? Чому на дивані?
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08.09.2026 19:54 Відповісти

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