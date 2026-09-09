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Новости Мобилизация в РФ
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Скрытая мобилизация: сотням тысяч россиян выдают "призывные уведомления" в военкоматах, - The Moscow Times

В России активно проходит скрытая мобилизация

Граждане РФ массово получают "мобилизационные приказы" в военкоматах. Это позволит России в срочном порядке вызвать в пункты сбора сотни тысяч мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times.

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Так называемые "мобилизационные распоряжения" в РФ означают получение мужчинами повесток для "уточнения данных" и обновления реестра воинского учета.

Вклеивание в военный билет "предписания", обязывающего явиться в пункт сбора в случае объявления мобилизации, могли получить несколько сотен тысяч россиян, - пишет издание.

Мобилизационные предписания военкоматы выдавали и раньше, но в 2026 году эта практика приобрела массовый характер.

Вызов в военкомат для "уточнения данных" не означает, что этих людей обязательно мобилизуют, призовут или отправят на фронт, пишет издание. Однако, если мобилизация начнется, это поможет властям быстро набрать нужных людей.

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Автор: 

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Топ комментарии
+4
Ну їм є в кого навчитися.
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09.09.2026 16:15 Ответить
+3
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09.09.2026 16:08 Ответить
+3
Після виборів у них з'являться вгодовані групи оповіщення і будуть бусифікувати місцеву публіку
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09.09.2026 16:09 Ответить

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