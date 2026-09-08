Ситуация на фронте не настолько критична, чтобы мобилизовать женщин, - командующий НГУ Пивненко

Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко заявил, что в настоящее время нет необходимости мобилизовывать женщин в украинскую армию, поскольку многие из них уже служат на добровольной основе.

Об этом он сказалв интервью изданию LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

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Позиция командующего

"Да зачем [мобилизовывать] женщин? А что, мало у нас женщин воюет, что ли?" - сказал Пивненко.

Он отметил, что женщины служат не только операторами БПЛА, но и боевыми медиками, что крайне важно.

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Пример Героини Украины

Говоря о женщинах в ВСУ, командующий привел пример пулеметчицы Александры (Вирвы) Давиденко - в марте 2026 года военнослужащая получила звание Героя Украины, став первой женщиной в НГУ, удостоенной высшей государственной награды.

"[Это] девушка, которая была на позициях, она уже получала множество контузий", - отметил Пивненко.

Он добавил, что ситуация на фронте "не настолько критическая, чтобы не хватало мужчин" и приходилось укомплектовывать позиции в армии женщинами.

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Справка

Во время военного положения в Украине мобилизуют мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, если у них нет отсрочки или освобождения от службы. В то же время мужчины, не попадающие в эту возрастную категорию, и женщины могут пойти на службу добровольно.

Что этому предшествовало?

Ранее бывший спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что украинских женщин следует мобилизовать в армию, поскольку они воюют так же хорошо, как и мужчины.

До этого экс-министр обороны Украины Резников заявил, что Украине следует перенять опыт Израиля и мобилизовать женщин.

В Верховной Раде опровергли слухи о возможной мобилизации женщин в Украине и заявили, что каких-либо законодательных инициатив или обсуждений по этому вопросу пока нет.

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