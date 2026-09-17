Рада в первом чтении поддержала усиление парламентского контроля за ГБР и прокуратурой

17 сентября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, вводящий дополнительные механизмы парламентского контроля за деятельностью правоохранительных органов и прокуратуры. Документ предусматривает, в частности, расширение отчетности ГБР и генерального прокурора по расследованию случаев пыток и ненадлежащего обращения с людьми.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за законопроект №14130 в первом чтении проголосовали 240 народных депутатов.

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Как отмечается в аннотации к законопроекту, документ призван усилить существующие и ввести дополнительные механизмы парламентского контроля за деятельностью правоохранительных органов и прокуратуры. Законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 20 октября 2025 года.

Законопроект предлагает обязать директора Государственного бюро расследований в ежегодном отчете перед Верховной Радой отдельно предоставлять информацию о расследовании случаев пыток и иного ненадлежащего обращения с людьми, а также о защите потерпевших. Аналогичное требование предлагается установить для ежегодного отчета генерального прокурора.

Кроме того, предлагается внести изменения в закон "О комитетах Верховной Рады Украины". Они предусматривают возможность заслушивать на закрытых заседаниях парламентского комитета доклады руководства Национальной полиции по актуальным вопросам и резонансным событиям.

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