Рада у першому читанні підтримала посилення парламентського контролю за ДБР і прокуратурою

Верховна Рада 17 вересня у першому читанні підтримала законопроєкт, який запроваджує додаткові механізми парламентського контролю за діяльністю правоохоронних органів і прокуратури. Документ передбачає, зокрема, розширення звітності ДБР та генерального прокурора щодо розслідування катувань і неналежного поводження з людьми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ , за законопроєкт №14130 у першому читанні проголосували 240 народних депутатів.

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Як зазначається у картці законопроєкту, документ має посилити наявні та запровадити додаткові механізми парламентського контролю за діяльністю органів правопорядку та прокуратури. Проєкт закону зареєстрували у Верховній Раді 20 жовтня 2025 року.

Законопроєкт пропонує зобов'язати директора Державного бюро розслідувань у щорічному звіті перед Верховною Радою окремо надавати інформацію про розслідування випадків катувань та іншого неналежного поводження з людьми, а також про захист потерпілих. Аналогічну вимогу пропонують встановити для щорічного звіту генерального прокурора.

Крім того, пропонується внести зміни до закону "Про комітети Верховної Ради України". Вони передбачають можливість заслуховувати на закритих засіданнях парламентського комітету доповіді керівництва Національної поліції щодо актуальних питань та резонансних подій.

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