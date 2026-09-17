Завышали показатели мобилизации: должностных лиц ТЦК подозревают во внесении ложных записей в "Оберег"

В рамках программы Генеральной прокуратуры "Обратная сторона ТЦК и ВЛК" были выявлены факты внесения ложных сведений в информационно-коммуникационную систему "Оберег".

10–11 сентября 2026 года подозрения были предъявлены восьми действующим и бывшим должностным лицам ТЦК и СП в различных регионах Украины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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По данным следствия, используя служебный доступ к системе и собственные квалифицированные электронные подписи, они изменяли учетные данные военнообязанных. В частности, вносили сведения о якобы постановке граждан на воинский учет, их призыве и направлении в воинские части, хотя фактически этого не происходило.

Всего в четырёх уголовных делах речь идёт как минимум о 276 таких записях.

Среди лиц, которые в системе указывались как мобилизованные, были военнослужащие, самовольно покинувшие воинские части, пропавшие без вести или погибшие. В других случаях граждане вообще не прибывали в ТЦК и СП, не проходили ВЛК, не зачислялись в воинские части и фактически не были мобилизованы.

Наибольшее количество ложных записей - не менее 239 - выявлено во Львове и Ужгороде. По данному эпизоду подозреваются три должностных лица ТЦК и СП - исполняющий обязанности начальника и два бывших руководителя. По версии следствия, они вносили в систему ложные сведения о постановке граждан на воинский учет и их мобилизации.

В Винницкой области бывшего руководителя ОМТЦК и СП подозревают во внесении ложных данных в отношении пяти граждан. В системе "Оберег" их указали как направленных на военную службу, хотя фактически в воинские части они не зачислялись.

В Луганской области трое бывших руководителей районных ТЦК и СП внесли ложные сведения в отношении 28 военнообязанных. Часть из них уже проходила военную службу, один человек имел статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах. В отдельном случае, по версии следствия, изменения в учетных данных использовались для сокрытия военнообязанного от призыва после истечения срока его бронирования.

В Черниговской области начальника одного из ТЦК и СП подозревают во внесении ложных сведений в отношении четырёх военнообязанных. В системе их указали как призванных и направленных в боевую воинскую часть, хотя фактически службу там они не проходили.

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