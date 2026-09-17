Завищували показники мобілізації: посадовців ТЦК підозрюють у внесенні неправдивих записів до "Оберегу"

У межах програми Офісу Генерального прокурора "Зворотний бік ТЦК та ВЛК" викрито факти внесення неправдивих відомостей до інформаційно-комунікаційної системи "Оберіг".

10-11 вересня 2026 року підозри повідомлено вісьмом чинним та колишнім посадовцям ТЦК та СП у різних регіонах України.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними слідства, використовуючи службовий доступ до системи та власні кваліфіковані електронні підписи, вони змінювали облікові дані військовозобов’язаних. Зокрема, вносили відомості про нібито взяття громадян на військовий облік, їх призов та направлення до військових частин, хоча фактично цього не відбувалося.

Загалом у чотирьох кримінальних провадженнях йдеться щонайменше про 276 таких записів.

Серед осіб, яких у системі зазначали як мобілізованих, були військовослужбовці, ті, хто самовільно залишив військові частини, зникли безвісти або загинули. В інших випадках громадяни взагалі не прибували до ТЦК та СП, не проходили ВЛК, не зараховувалися до військових частин і фактично не були мобілізовані.

Найбільшу кількість неправдивих записів - щонайменше 239 - встановлено у Львові та Ужгороді. За цим епізодом підозрюють трьох посадовців ТЦК та СП - виконувача обов’язків начальника та двох колишніх керівників. За версією слідства, вони вносили до системи неправдиві відомості про взяття громадян на військовий облік та їх мобілізацію.

На Вінниччині колишнього керівника ОМТЦК та СП підозрюють у внесенні неправдивих даних щодо п’ятьох громадян. В "Оберезі" їх зазначили як направлених на військову службу, хоча фактично до військових частин вони не зараховувалися.

На Луганщині троє колишніх керівників районних ТЦК та СП внесли неправдиві відомості щодо 28 військовозобов’язаних. Частина з них уже проходила військову службу, одна особа мала статус зниклої безвісти за особливих обставин. В окремому випадку, за версією слідства, зміни до облікових даних використовувалися для приховування військовозобов’язаного від призову після завершення строку його бронювання.

На Чернігівщині начальника одного з ТЦК та СП підозрюють у внесенні неправдивих відомостей щодо чотирьох військовозобов’язаних. У системі їх зазначили як призваних і направлених до бойової військової частини, хоча фактично службу там вони не проходили.

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