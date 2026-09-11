Не треба звертатися до ТЦК: реєстр "Оберіг" автоматично виключатиме з військового обліку за віком

Військовозобов’язаних і резервістів, які досягли граничного віку перебування в запасі, відтепер автоматично виключатимуть з військового обліку в реєстрі "Оберіг".

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що особисто звертатися до ТЦК та СП для цього більше не потрібно. ТЦК та СП також не доведеться вручну опрацьовувати такі випадки. Це зменшить рутинне навантаження та дасть змогу спрямувати більше часу й ресурсів на пріоритетні завдання.

Кого автоматично виключатимуть з військового обліку

Граничний вік перебування в запасі залежить від військового звання:

60 років — для більшості військовозобов’язаних і резервістів;

65 років — для осіб, які мають звання вищого офіцерського складу.

До вищого офіцерського складу належать бригадний генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант і генерал, а серед корабельних звань — коммодор, контрадмірал, віцеадмірал та адмірал.

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Як відбувається автоматичне виключення з військового обліку

Щодня реєстр Оберіг автоматично перевіряє дані військовозобов’язаних і резервістів, зокрема дату народження та військове звання.

Якщо людина досягла граничного віку перебування в запасі — 60 або 65 років залежно від військового звання — і в реєстрі є дані про її звання, її автоматично виключають з військового обліку. Якщо на цей момент у людини є відстрочка або бронювання, вони автоматично скасовуються, адже після виключення з військового обліку більше не потрібні.

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Як дізнатися, що вас виключили з військового обліку

У Міноборони пояснили, що "Резерв+" повідомить про зміну статусу, а у військово-обліковому документі з’явиться позначка "Виключений".

Якщо статус не змінився, треба повторно зайти в "Резерв+" та оновити документ. Якщо це не допоможе — тоді звернутися до ТЦК.

Що буде з порушеннями правил військового обліку

Відомство наголосило, що автоматичне виключення з військового обліку за віком не скасовує порушень, зафіксованих раніше. Якщо людина порушила правила військового обліку до досягнення граничного віку, це питання потрібно врегулювати окремо навіть після виключення з військового обліку.

Частину штрафів можна сплатити онлайн у "Резерв+". Якщо зафіксовано кілька порушень, кожне потрібно врегулювати окремо.

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