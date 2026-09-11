Не нужно обращаться в ТЦК: реестр "Оберіг" будет автоматически снимать с воинского учета по возрасту

Военнообязанных и резервистов, достигших предельного возраста пребывания в запасе, отныне будут автоматически исключать из воинского учета в реестре "Оберіг".

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что лично обращаться в ТЦК и СП для этого больше не нужно. ТЦК и СП также не придется вручную обрабатывать такие случаи. Это снизит рутинную нагрузку и позволит направить больше времени и ресурсов на приоритетные задачи.

Кого будут автоматически исключать из воинского учета

Предельный возраст пребывания в запасе зависит от воинского звания:

60 лет - для большинства военнообязанных и резервистов;

65 лет - для лиц, имеющих звания высшего офицерского состава.

К высшему офицерскому составу относятся бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант и генерал, а среди корабельных званий - коммодор, контрадмирал, вице-адмирал и адмирал.

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Как происходит автоматическое исключение из воинского учета

Ежедневно реестр "Оберіг" автоматически проверяет данные военнообязанных и резервистов, в частности дату рождения и воинское звание.

Если человек достиг предельного возраста пребывания в запасе - 60 или 65 лет в зависимости от воинского звания - и в реестре есть данные о его звании, его автоматически исключают из воинского учета. Если на этот момент у человека есть отсрочка или бронирование, они автоматически отменяются, ведь после исключения из воинского учета они больше не нужны.

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Как узнать, что вас исключили из воинского учета

В Минобороны пояснили, что "Резерв+" сообщит об изменении статуса, а в военно-учетном документе появится отметка "Исключен".

Если статус не изменился, нужно повторно зайти в "Резерв+" и обновить документ. Если это не поможет - тогда обратиться в ТЦК.

Что будет с нарушениями правил воинского учета

Ведомство подчеркнуло, что автоматическое исключение из воинского учета по возрасту не отменяет нарушений, зафиксированных ранее. Если человек нарушил правила воинского учета до достижения предельного возраста, этот вопрос нужно урегулировать отдельно даже после исключения из воинского учета.

Часть штрафов можно оплатить онлайн в "Резерв+". Если зафиксировано несколько нарушений, каждое из них необходимо урегулировать отдельно.

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