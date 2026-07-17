Без бумажного билета: в "Армия+" появился электронный военно-учетный документ с QR-кодом

Военнослужащие ВСУ и ГССТ теперь могут быстро подтвердить свой военный статус с помощью смартфона — без необходимости каждый раз предъявлять бумажный военный билет или удостоверение офицера.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, пишет Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В приложении "Армия+" появился электронный военно-учетный документ. Он имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, и формируется автоматически на основе актуальных данных из цифровых систем. Документ можно использовать в воинских частях, при взаимодействии с ТЦК и СП, ВСП, полицией, в государственных учреждениях и организациях и т. д.

Как формируется военно-учетный документ в "Армия+"

Военнослужащему не нужно подавать отдельное заявление, собирать документы или куда-либо обращаться.

После авторизации в "Армия+" приложение автоматически получает необходимую информацию через Реестр военнослужащих. Данные о прохождении службы подтверждаются на основе информации из системы учета личного состава "Импульс".

Если данные внесены правильно, документ появляется в приложении автоматически.

Документ станет доступен военнослужащим ВСУ и ДССТ постепенно. Если его пока нет в "Армия+", скорее всего, необходимые данные ещё не полны или проходят подтверждение в системе.

Если в воинской части уже работают с системой учета личного состава "Импульс", военнослужащий может обратиться в кадровую службу и попросить проверить актуальность своих личных и служебных данных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня в "Дії" можно бронировать работников ОПК с нарушениями воинского учета: как подать заявление?

Где можно использовать военный документ в "Армия+"

Электронный военно-учетный документ можно использовать для подтверждения принадлежности к категории военнослужащих и военного статуса:

в воинской части;

на КПП и блокпостах;

при взаимодействии с ТЦК и СП, ВСП и полицией;

в государственных органах, учреждениях и организациях;

при получении услуг – при наличии соответствующих технических возможностей.

На старте электронный документ в "Армия+" доступен при наличии интернета. Следующим шагом станет возможность сформировать выписку из документа, которая будет доступна в телефоне в автономном режиме.

Читайте также: Запускаем тестирование упрощенных переводов в пределах одного корпуса через "Армия+", — Федоров

Какие данные содержит военный документ в "Армия+"

В электронном военно-учетном документе отображаются:

фамилия, имя и отчество;

дата рождения;

дата выдачи документа;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

официальный номер военного документа – он генерируется автоматически, является уникальным и отличается от номера бумажного удостоверения;

фотография – при наличии данных в системах;

статус военнослужащего – при наличии данных в системах.

Чтобы открыть полную информацию, нужно нажать на карточку документа в "Армия+". На её обратной стороне также размещен QR-код для проверки.

Читайте также: Военные НГУ после СОЧ могут вернуться на службу через "Армия+" и самостоятельно выбрать подразделение

Как проверить военный документ в "Армия+"

Для проверки нужно отсканировать QR-код с помощью сканера в "Армия+". После сканирования на экране появятся основные данные документа. Это позволяет убедиться, что он действителен именно в момент проверки.

QR-код действует три минуты, после чего автоматически обновляется. Такой короткий срок действия снижает риск копирования или повторного использования документа без участия военнослужащего. Документ и QR-код доступны при наличии интернет-соединения.

Меньше бумаг для военнослужащего и подразделения

Военный документ в "Армия+" упрощает подтверждение статуса в повседневных ситуациях. Военнослужащему не нужно каждый раз использовать бумажный документ или дополнительно подтверждать информацию, которая уже есть в цифровых системах.

Для кадровых служб это означает сокращение повторного сбора документов и ручной проверки данных. Для вооруженных сил — более актуальный учет личного состава и возможность быстрее принимать кадровые и управленческие решения.

Запуск документа создает основу для последующих цифровых услуг в "Армия+": электронных справок, выписок и запросов без повторного сбора бумажных документов.

Это стало возможным благодаря тому, что начал работу Реестр военнослужащих. Через него "Армия+" получает актуальные данные из государственных систем, необходимые для подтверждения того, что человек является военнослужащим и имеет военный статус.

Правила работы электронного военно-учетного документа определены приказом Министерства обороны Украины № 456 от 7 июля 2025 года "О военно-учетном документе военнослужащего Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта".