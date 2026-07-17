Без бумажного билета: в "Армия+" появился электронный военно-учетный документ с QR-кодом
Военнослужащие ВСУ и ГССТ теперь могут быстро подтвердить свой военный статус с помощью смартфона — без необходимости каждый раз предъявлять бумажный военный билет или удостоверение офицера.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, пишет Цензор.НЕТ.
В приложении "Армия+" появился электронный военно-учетный документ. Он имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, и формируется автоматически на основе актуальных данных из цифровых систем. Документ можно использовать в воинских частях, при взаимодействии с ТЦК и СП, ВСП, полицией, в государственных учреждениях и организациях и т. д.
Как формируется военно-учетный документ в "Армия+"
Военнослужащему не нужно подавать отдельное заявление, собирать документы или куда-либо обращаться.
После авторизации в "Армия+" приложение автоматически получает необходимую информацию через Реестр военнослужащих. Данные о прохождении службы подтверждаются на основе информации из системы учета личного состава "Импульс".
Если данные внесены правильно, документ появляется в приложении автоматически.
Документ станет доступен военнослужащим ВСУ и ДССТ постепенно. Если его пока нет в "Армия+", скорее всего, необходимые данные ещё не полны или проходят подтверждение в системе.
Если в воинской части уже работают с системой учета личного состава "Импульс", военнослужащий может обратиться в кадровую службу и попросить проверить актуальность своих личных и служебных данных.
Где можно использовать военный документ в "Армия+"
Электронный военно-учетный документ можно использовать для подтверждения принадлежности к категории военнослужащих и военного статуса:
- в воинской части;
- на КПП и блокпостах;
- при взаимодействии с ТЦК и СП, ВСП и полицией;
- в государственных органах, учреждениях и организациях;
- при получении услуг – при наличии соответствующих технических возможностей.
На старте электронный документ в "Армия+" доступен при наличии интернета. Следующим шагом станет возможность сформировать выписку из документа, которая будет доступна в телефоне в автономном режиме.
Какие данные содержит военный документ в "Армия+"
В электронном военно-учетном документе отображаются:
- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- дата выдачи документа;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- официальный номер военного документа – он генерируется автоматически, является уникальным и отличается от номера бумажного удостоверения;
- фотография – при наличии данных в системах;
- статус военнослужащего – при наличии данных в системах.
Чтобы открыть полную информацию, нужно нажать на карточку документа в "Армия+". На её обратной стороне также размещен QR-код для проверки.
Как проверить военный документ в "Армия+"
Для проверки нужно отсканировать QR-код с помощью сканера в "Армия+". После сканирования на экране появятся основные данные документа. Это позволяет убедиться, что он действителен именно в момент проверки.
QR-код действует три минуты, после чего автоматически обновляется. Такой короткий срок действия снижает риск копирования или повторного использования документа без участия военнослужащего. Документ и QR-код доступны при наличии интернет-соединения.
Меньше бумаг для военнослужащего и подразделения
Военный документ в "Армия+" упрощает подтверждение статуса в повседневных ситуациях. Военнослужащему не нужно каждый раз использовать бумажный документ или дополнительно подтверждать информацию, которая уже есть в цифровых системах.
Для кадровых служб это означает сокращение повторного сбора документов и ручной проверки данных. Для вооруженных сил — более актуальный учет личного состава и возможность быстрее принимать кадровые и управленческие решения.
Запуск документа создает основу для последующих цифровых услуг в "Армия+": электронных справок, выписок и запросов без повторного сбора бумажных документов.
Это стало возможным благодаря тому, что начал работу Реестр военнослужащих. Через него "Армия+" получает актуальные данные из государственных систем, необходимые для подтверждения того, что человек является военнослужащим и имеет военный статус.
Правила работы электронного военно-учетного документа определены приказом Министерства обороны Украины № 456 от 7 июля 2025 года "О военно-учетном документе военнослужащего Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта".
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