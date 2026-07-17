Без паперового квитка: в Армія+ з’явився електронний військово-обліковий документ з QR-кодом

Військовослужбовці ЗСУ та ДССТ тепер можуть швидко підтвердити свій військовий статус у смартфоні – без потреби щоразу використовувати паперовий військовий квиток або посвідчення офіцера.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

В Армія+ з’явився електронний військово-обліковий документ. Він має таку саму юридичну силу, як паперовий, і формується автоматично на основі актуальних даних із цифрових систем. Документ можна використовувати у військових частинах, під час взаємодії з ТЦК та СП, ВСП, поліцією, у державних установах й організаціях тощо.

Як формується військово-обліковий документ в Армія+

Військовослужбовцю не потрібно подавати окрему заяву, збирати папери або кудись звертатися.

Після авторизації в Армія+ застосунок автоматично отримує необхідну інформацію через Реєстр військовослужбовців. Дані про проходження служби підтверджуються на основі інформації із системи обліку особового складу "Імпульс".

Якщо дані внесені коректно, документ з’являється в застосунку автоматично.

Документ стане доступним військовослужбовцям ЗСУ та ДССТ поступово. Якщо його поки немає в Армія+, найімовірніше, необхідні дані ще не повні або проходять підтвердження в системі.

Якщо у військовій частині вже працюють із системою обліку особового складу "Імпульс", військовослужбовець може звернутися до служби персоналу та попросити перевірити актуальність своїх персональних і службових даних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсьогодні в "Дії" можна бронювати працівників ОПК з порушеннями військового обліку: як подати заяву?

Де можна використовувати військовий документ в Армія+

Електронний військово-обліковий документ можна використовувати для підтвердження приналежності до категорії військовослужбовців та військового статусу:

у військовій частині;

на КПП і блокпостах;

під час взаємодії з ТЦК та СП, ВСП і поліцією;

у державних органах, установах та організаціях;

під час отримання послуг – за наявності відповідних технічних можливостей.

На старті електронний документ в Армія+ доступний за наявності інтернету. Наступним кроком стане можливість сформувати витяг із документа, який буде доступний в телефоні офлайн.

Також читайте: Запускаємо тестування спрощених переведень у межах одного корпусу через Армія+, - Федоров

Які дані містить військовий документ в Армія+

В електронному військово-обліковому документі відображаються:

прізвище, ім’я та по батькові;

дата народження;

дата видачі документа;

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

офіційний номер військового документа – він генерується автоматично, є унікальним і відрізняється від номера паперового посвідчення;

фото – за наявності даних у системах;

статус військовослужбовця – за наявності даних у системах.

Щоб відкрити повну інформацію, потрібно натиснути на картку документа в Армія+. На її зворотному боці також розміщений QR-код для перевірки.

Також читайте: Військові НГУ після СЗЧ можуть повернутися на службу через Армію+ та самостійно обрати підрозділ

Як перевірити військовий документ в Армія+

Для перевірки потрібно відсканувати QR-код за допомогою сканера в Армія+. Після сканування на екрані з’являться основні дані документа. Це дає змогу перевірити, що він дійсний саме в момент перевірки.

QR-код діє три хвилини, після чого автоматично оновлюється. Такий короткий строк дії зменшує ризик копіювання або повторного використання документа без участі військовослужбовця. Документ і QR-код доступні за наявності інтернет-з’єднання.

Менше паперів для військового і підрозділу

Військовий документ в Армія+ спрощує підтвердження статусу в щоденних ситуаціях. Військовослужбовцю не потрібно щоразу використовувати паперовий документ або додатково підтверджувати інформацію, яка вже є в цифрових системах.

Для служб персоналу це означає менше повторного збору документів і ручної перевірки даних. Для війська – актуальніший облік особового складу та можливість швидше ухвалювати кадрові й управлінські рішення.

Запуск документа створює основу для наступних цифрових послуг в Армія+: електронних довідок, витягів та запитів без повторного збору паперових документів.

Це стало можливим завдяки тому, що розпочав роботу Реєстр військовослужбовців. Через нього Армія+ отримує актуальні дані з державних систем, необхідні для підтвердження, що людина є військовослужбовцем та має військовий статус.

Правила роботи електронного військово-облікового документа визначені наказом Міністерства оборони України № 456 від 7 липня 2025 року "Про військово-обліковий документ військовослужбовця Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту".