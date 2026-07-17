Без паперового квитка: в Армія+ з’явився електронний військово-обліковий документ з QR-кодом
Військовослужбовці ЗСУ та ДССТ тепер можуть швидко підтвердити свій військовий статус у смартфоні – без потреби щоразу використовувати паперовий військовий квиток або посвідчення офіцера.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.
В Армія+ з’явився електронний військово-обліковий документ. Він має таку саму юридичну силу, як паперовий, і формується автоматично на основі актуальних даних із цифрових систем. Документ можна використовувати у військових частинах, під час взаємодії з ТЦК та СП, ВСП, поліцією, у державних установах й організаціях тощо.
Як формується військово-обліковий документ в Армія+
Військовослужбовцю не потрібно подавати окрему заяву, збирати папери або кудись звертатися.
Після авторизації в Армія+ застосунок автоматично отримує необхідну інформацію через Реєстр військовослужбовців. Дані про проходження служби підтверджуються на основі інформації із системи обліку особового складу "Імпульс".
Якщо дані внесені коректно, документ з’являється в застосунку автоматично.
Документ стане доступним військовослужбовцям ЗСУ та ДССТ поступово. Якщо його поки немає в Армія+, найімовірніше, необхідні дані ще не повні або проходять підтвердження в системі.
Якщо у військовій частині вже працюють із системою обліку особового складу "Імпульс", військовослужбовець може звернутися до служби персоналу та попросити перевірити актуальність своїх персональних і службових даних.
Де можна використовувати військовий документ в Армія+
Електронний військово-обліковий документ можна використовувати для підтвердження приналежності до категорії військовослужбовців та військового статусу:
- у військовій частині;
- на КПП і блокпостах;
- під час взаємодії з ТЦК та СП, ВСП і поліцією;
- у державних органах, установах та організаціях;
- під час отримання послуг – за наявності відповідних технічних можливостей.
На старті електронний документ в Армія+ доступний за наявності інтернету. Наступним кроком стане можливість сформувати витяг із документа, який буде доступний в телефоні офлайн.
Які дані містить військовий документ в Армія+
В електронному військово-обліковому документі відображаються:
- прізвище, ім’я та по батькові;
- дата народження;
- дата видачі документа;
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- офіційний номер військового документа – він генерується автоматично, є унікальним і відрізняється від номера паперового посвідчення;
- фото – за наявності даних у системах;
- статус військовослужбовця – за наявності даних у системах.
Щоб відкрити повну інформацію, потрібно натиснути на картку документа в Армія+. На її зворотному боці також розміщений QR-код для перевірки.
Як перевірити військовий документ в Армія+
Для перевірки потрібно відсканувати QR-код за допомогою сканера в Армія+. Після сканування на екрані з’являться основні дані документа. Це дає змогу перевірити, що він дійсний саме в момент перевірки.
QR-код діє три хвилини, після чого автоматично оновлюється. Такий короткий строк дії зменшує ризик копіювання або повторного використання документа без участі військовослужбовця. Документ і QR-код доступні за наявності інтернет-з’єднання.
Менше паперів для військового і підрозділу
Військовий документ в Армія+ спрощує підтвердження статусу в щоденних ситуаціях. Військовослужбовцю не потрібно щоразу використовувати паперовий документ або додатково підтверджувати інформацію, яка вже є в цифрових системах.
Для служб персоналу це означає менше повторного збору документів і ручної перевірки даних. Для війська – актуальніший облік особового складу та можливість швидше ухвалювати кадрові й управлінські рішення.
Запуск документа створює основу для наступних цифрових послуг в Армія+: електронних довідок, витягів та запитів без повторного збору паперових документів.
Це стало можливим завдяки тому, що розпочав роботу Реєстр військовослужбовців. Через нього Армія+ отримує актуальні дані з державних систем, необхідні для підтвердження, що людина є військовослужбовцем та має військовий статус.
Правила роботи електронного військово-облікового документа визначені наказом Міністерства оборони України № 456 від 7 липня 2025 року "Про військово-обліковий документ військовослужбовця Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту".
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