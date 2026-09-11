СОЧ за рубежом: военные могут воспользоваться упрощенной процедурой возвращения на службу, - Минобороны

Украинские военнослужащие, самовольно покинувшие часть за рубежом, могут воспользоваться упрощенной процедурой возвращения на службу.

Министерство обороны Украины объясняет, что нужно делать, передает Цензор.НЕТ.

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Могут ли военные выезжать за границу

Как отмечается, военнослужащие могут выезжать за границу во время действия правового режима военного положения, например, в связи с лечением, обучением, командировкой или иным надлежащим образом оформленным основанием.

Однако это не освобождает их от ответственности за самовольное оставление воинской части, совершенное за рубежом. Ведь статья 407 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим срочной службы, а также за неявку его вовремя без уважительных причин на службу в случае увольнения из части.

Таким образом, значение имеет не страна, в которой находится военнослужащий, а его правовой статус, а также установленный срок возвращения и причины неявки.

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Как вернуться из СОЧ за рубежом

В Минобороны сообщили, что военнослужащие, совершившие самовольное отлучение, в частности за рубежом, до 12 июня 2026 года включительно, могут воспользоваться упрощенной программой возвращения в армию. Она действует до 20 сентября этого года и позволяет самостоятельно выбрать новую воинскую часть из перечня более 70 подразделений в рамках своей структуры.

Для этого военнослужащему, находящемуся в самовольном отсутствии за рубежом, необходимо подать рапорт через приложение "Армия+".

Представители выбранного подразделения проверяют информацию и связываются с военнослужащим, чтобы уточнить детали службы.

Для ВСУ и ГССТ рапорт рассматривается до семи дней, для НГУ — до четырех. После согласования рапорта в "Армия+" появляется статус "В пути", который подтверждает возвращение к месту службы в соответствии с согласованным рапортом.

Подчеркивается, что военнослужащему, находящемуся в СОЧ за рубежом, все равно необходимо реально прибыть в выбранную часть – причем в течение пяти суток. Поэтому рапорт – это начало процедуры возвращения, а не дистанционное "возобновление службы".

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Также согласование рапорта не является отдельным разрешением на пересечение государственной границы и не прекращает автоматически уголовное производство или возможные процессуальные меры.

Независимо от того, есть ли у военнослужащего приложение "Армия+", для пересечения границы требуется соответствующий документ – загранпаспорт. В случае его отсутствия можно обратиться в посольство.

Если по дороге в часть военнослужащего все же остановила полиция, ТЦК или ВСП: подтверждением добровольного возвращения через "Армия+" является статус "В пути". В случае задержания рекомендуем позвонить на горячую линию по номеру 1519.

После возвращения и зачисления в списки личного состава военнослужащему восстанавливают денежное, продовольственное и другие виды обеспечения.

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